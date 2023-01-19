YouTube'dan Türk ekonomisine büyük katkı: Yılda 2 milyar TL

YouTube, bağımsız araştırma kuruluşu Oxford Economics tarafından hazırlanan YouTube Türkiye Etki Raporu'nun ayrıntılarını basın toplantısı ile duyurdu.

Toplantıda açıklanan verilere göre, Türkiye'de YouTube’u düzenli olarak kullanan 45 milyon kişi, YouTube verilerine göre platformda günde ortalama 45 dakika zaman geçiriyor.

Kullanıcılar, YouTube sayesinde dünyanın dört bir yanından dilediği içeriğe ulaşarak pek çok yeni şey öğrenebiliyor. Her yaştan bireyin sesini duyurmasına, öğrenmesine, araştırmasına ve eğlenmesine katkı sağlayan YouTube, aynı zamanda içerik üreticileri ve diğer işletmeler için de önemli bir gelir imkanı yaratıyor.

Dünya üzerinde 2 milyar izleyici

Açıklamada görüşlerine yer verilen YouTube Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Pedro Pina, YouTube'nin yaratıcı girişimcilerin seslerini dünyaya duyurarak, onların içeriklerinden elde edilen geliri doğrudan onlarla paylaşan tek açık platform olduğunu söyledi. Pina, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün yayınladığımız rapor, Türkiye’nin her yerinden YouTube içerik üreticilerinin tam da bunu başardığını gösteriyor. Ülkenin her yerinde kendi kurdukları işletmeler üzerinden, Türk kültürünü dünya çapındaki 2 milyar izleyiciyle paylaşıyorlar. Biz Türkiye’nin başarılı içerik üretici topluluğunu bekleyen yeni gelişmeler için de büyük heyecan duyuyoruz.

Şubat ayından itibaren YouTube, Türkiye'deki içerik üreticilerinin YouTube Shorts'taki yaratıcılıklarından gelir elde etmeleri için daha da fazla yol sunacak. İçerik üreticileri ve Türkiye’nin her yerinden binlerce kullanıcı, şimdiden dünyanın dört bir yanından izleyicilerin yaşamını zenginleştiriyor. Ancak ben bunun onlar için henüz bir başlangıç olduğunu düşünüyorum."

Yüzde 93 bilgi ve birikim elde etmek için izliyor

Google Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Kuzey de her gün milyonlarca kullanıcının ziyaret ettiği YouTube'un Türkiye ekonomisine ve sosyo kültürel hayatına birçok katkı sağladığının altını çizdi.

Kuzey, YouTube’un sağladığı katkının sadece içerik üreticileriyle de sınırlı kalmadığına işaret ederek, şunları söyledi:

"- İçerik üreticilerinin çalışanlarının yanı sıra tedarik zincirlerinde yer alan, gelirlerinin önemli bir kısmını içerik üreticilerden elde eden işletmeler ve serbest çalışanlar da bu ekosisteme dahil edildiğinde oldukça geniş bir etki alanından bahsediyoruz.

- Raporda gerçekleştirilen sınıflandırmalar, YouTube’un doğrudan ve dolaylı olarak küresel bir ekosistem yarattığını ve 2021 yılında bu ekosistemin Türkiye ekonomisine toplamda 2 milyar TL’den fazla katkıda bulunduğunu ve 45 binden fazla tam zamanlı işe eşdeğer istihdamı desteklediğini gösteriyor."

Raporun çıktıları arasında kendisini en çok heyecanlandıran verilerden birinin de kadın içerik üreticilerle ilgili olduğuna değinen Kuzey, sözlerini şöyle sürdürdü:

"- Kadın içerik üreticilerin yüzde 82'si, YouTube'un tutkularını ve fikirlerini paylaşmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor. 10 Kadından 8’i bu bilgiyi vermiş. Kadınların sesinin duyulması, kendilerini özgürce ifade edebilmeleri anlamında YouTube’un hayatlarımızdaki önemini çok güzel vurgulayan bir çıktı.

- Bir diğer önemli çıktı da kullanıcıların bilgi ve birikim edinme noktasında Google’ın kapısını ne kadar sık çaldığıyla ilgili. Türkiye’de kullanıcıların yüzde 93'ü YouTube'u bilgi ve birikim edinmek için kullandığını bildiriyor. Eminim bu hepimizin hayatında deneyimlediği önemli bir etki."

"YouTube ve Ben" paneli ilham verici hikayelere ev sahipliği yaptı

Türkiye’de ilk kez kamuoyuna sunulan YouTube Türkiye Etki Raporu’nda farklı sektör ve alanlardan YouTube’da ortaya çıkan başarı hikayeleri de incelendi. Etkinlikte düzenlenen ”YouTube ve Ben” paneliyle bu başarı hikayelerinin mimarları ile Simge Fıstıkoğlu moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirildi.

Gazeteci ve YouTube İçerik Üreticisi Cüneyt Özdemir, YouTube İçerik Üreticisi Orkun Işıtmak, Ebebek Pazarlama Direktörü Sevda Tarcan Demir, NetD Genel Müdürü Feride Başbuğ, Ay Yapım CEO’su Kerem Çatay, TRT Dış Video Platformlar Müdürü Yasin Yavuz, Tonguç Akademi Dijital İçerik Yöneticisi Engin Aygan ve Nefis Yemek Tarifleri YouTube Kanalı Kurucuları Elif Atalar ve Yasemin Atalar’ın panelist olarak yer aldığı etkinlik, ilham verici hikayelere ev sahipliği yaptı.

Geçmiş deneyimleri ne olursa olsun Türkiye’deki içerik üreticiler, ilgilendikleri konuları, becerilerini ve tutkularını ulusal ve uluslararası izleyici kitleleriyle paylaşarak çeşitli fırsatlara erişebiliyor, gelir elde edebiliyor.

YouTube Türkiye Etki Raporu

Programda YouTube Türkiye Etki Raporu ile ilgili verilen detaylara göre, içerik üreticilerinin yüzde 72'si, YouTube'un yeterince temsil edilmeyen sesler için bir platform oluşturduğunu söylüyor. Kadın içerik üreticilerin yüzde 82'si, YouTube'un tutkularını ve fikirlerini paylaşmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor. Yaratıcı girişimcilerin yüzde 73'ü, YouTube'da kendilerini ait hissettikleri ve kendilerini tanımladıkları bir yer bulduklarını söylüyor. İçerik üreticilerin yüzde 65'i, YouTube'da keşfettikleri yön verme güçlerini kullanarak olumlu bir toplumsal etki yaratmak istediklerini söylüyor.

İşletmeler YouTube ile birlikte büyüyor

YouTube, işletmelerin yurt içinde ve yurt dışında daha fazla müşteriyle bağlantı kurmalarına, erişimlerini artırmalarına ve gelir elde etmelerine yardımcı oluyor. Raporun işletmelerle ilgili sonuçlarına göre; YouTube’da bir kanalı olan işletmelerin yüzde 65'i, müşteri tabanlarını büyütmede YouTube'un önemli bir rol oynadığını söylüyor. YouTube kullanan KOBİ'lerin yüzde 71'i, YouTube'un işletmelerini büyütmek için hayati öneme sahip olduğunu belirtiyor.

YouTube kullanan KOBİ'lerin yüzde 81'i, pandemi döneminde YouTube'u kullanmalarının, kuruluşlarının sürece uyum sağlamasına yardımcı olduğunu söylüyor ve YouTube'un bu döneminde işletmelerini ayakta tutmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor. YouTube'da reklam yayınlayan KOBİ'lerin yüze 83'ü, YouTube reklamlarının satışlarını artırmalarına yardımcı olduğunu söylüyor. YouTube kullanan KOBİ'lerin yüzde 79'u, YouTube'un çalışanlarına eğitim vermek için uygun maliyetli bir seçenek olduğunu düşünüyor.

YouTube kültür ihracatını teşvik ediyor

YouTube, Türkiye kültürünün çeşitliliğini ve zenginliğini 2 milyardan fazla küresel izleyiciye anında aktararak içerik üreticilerini dünyayla buluşturuyor. Türkiye'deki yaratıcı girişimcilere işlerini ulusal ve uluslararası alanda yeni kitlelere ulaştırmaları için bir yol sunan YouTube, pek çok farklı sektöre yeni hedef kitle ve yeni gelir kapısı oluşturmayı başarıyor.

Yaratıcı girişimcilerin yüzde 68'i, YouTube'un içeriklerini başka türlü erişemeyecekleri uluslararası kitlelere aktarmalarına yardımcı olduğu konusunda hemfikir. Yaratıcı girişimcilerin yüzde 84'ü, YouTube'un küresel ölçekte tanınmak için önemli bir platform olduğunu düşünüyor. Bir YouTube kanalına sahip medya ve müzik şirketlerinin yüzde 82'si, YouTube'un dünya çapında yeni kitlelere ulaşmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor.

YouTube kanalına sahip medya ve müzik şirketlerinin yüzde 78'i, YouTube'un yeni sanatçılar ve/veya müzikte çığır açma konusunda kritik öneme sahip olduğu konusunda hemfikir. Bir YouTube kanalına sahip medya ve müzik şirketlerinin yüzde 60'ı, YouTube'un sektöre yeni yaratıcı yeteneklerin girişini artırdığı kanaatinde.

2 milyardan fazla insan aradığı bilgiye YouTube sayesinde ulaşıyor

Dünyanın en büyük çevrimiçi sınıfı olan YouTube, bilgiye ulaşma noktasında kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. YouTube'u kullanan ebeveynlerin yüzde 83'ü, YouTube'un (veya 13 yaşından küçük çocuklar için YouTube Kids'in) çocuklarının öğrenmesine yardımcı olduğunu kabul ediyor. YouTube'u kullanan öğretmenlerin yüzde 80'i, YouTube'un öğrencilerin eğitimine yardımcı olduğu konusunda hemfikir. Türkiye’de kullanıcıların yüzde 93'ü YouTube'u bilgi ve birikim edinmek için kullandığını bildiriyor.

Kullanıcıların yüzde 85'i, YouTube'un Kovid-19 pandemisi döneminde ihtiyaç anında güvenilir bilgilere erişim sağlayarak yardımcı olduğunu belirtiyor. Kullanıcıların yüzde 71'i, YouTube'un öğrenmek ve kendini geliştirmek için herkese eşit fırsatlar sağladığını söylüyor.