Yüce Marble, Hindistan ve Çin’i Vietnam'da cezbetti

19 Aralık 2017

ZEHRA ORUÇ

BURSA - Türkiye mermer sektörü pazarından yüzde 3’lük pay alan Yüce Marble, üretiminin yüzde 96’sını ihracata kanalize ediyor. Şirketin öncelikli pazarları ise Çin ve Hindistan. Vietnam’daki Hilton Hotel’e de sofita bej ürün grubundan verdiklerini söyleyen Yüce Marble Yönetim Kurulu Başkanı Erol Yüce, “Bu proje ile Türk mermeri Çinli’nin, Hint’in ilgisini çekiyor” dedi.

Bursa, Bilecik, Denizli, Eskişehir ve Isparta’da olmak üzere 5 ayrı ocaktan ürün çıkardıklarını ve Gemlik’te bulunan işleme tesisinde yıllık yaklaşık 250 bin ton kapasite ile faaliyet gösterdiklerini anlatan Erol Yüce, işlenmişte mermer satışlarının yıllık 150 ila 200 bin ton arasında olduğunu söyledi. Yüce, kendi fabrikalarında blok olarak çıkarılan mermerin yaklaşık 130 bin metrekaresini işlediklerini ve işlenmiş ürünün tamamını ihraç ettiklerini belirtti. Blok ve kesilmişte ağırlıklı ihracat pazarlarını Çin ve Hindistan şeklinde sıralayan Erol Yüce, “Suudi Arabistan, Fas, Tunus, Cezayir, Vietnam, Singapur’a da ürün gönderiyoruz. Bir süre Rusya’ya da ihracatımız oldu. Amerika pazarı ile de işlenmiş ürün için görüşüyoruz çünkü Amerika, blok mermer almıyor. Vietnam’daki Hilton Hotel’in mermerinin çoğunu işlenmiş olarak biz verdik. Hatta projeden çok memnun kaldılar ve siparişi artırdılar. Bu proje ile Türk mermeri Çinlinin, Hintlinin ilgisini çekiyor. Toplu konut projeleri için de görüşmeler yapıyoruz. Yeni kapılar açılıyor” diye konuştu.

Bu yıl 5 projeyi tamamlayıp, 2 yeni proje için de görüşmelerde son aşamaya geldiklerini belirten Erol Yüce, cirolarının yüzde 96’sının ihracatta oluştuğunu, orta vadede yüzde 100 ihracat hedefl ediklerini söyledi. 2017’nin ilk 9 ayını yüzde 30 cirosal büyüme ile kapattıklarını ifade eden Yüce, bu büyümeyi, ‘önceki yıllarda yapılan yatırımların meyvesi’ şeklinde yorumladı. Yılsonunda yüzde 35’lik büyüme öngördüklerinden bahseden Yüce, Ar-Ge’ye verdikleri öneme de değinerek, “Ar-Ge süreçlerinin yönetim için bünyemizde kurulmuş ayrı bir mühendislik firmamız bulunuyor. Tasarım ve Ar-Ge çalışmalarımız için cironun yaklaşık yüzde 7’sini ayırıyoruz” bilgisini verdi.

“Isparta doğaltaş sektöründe Türkiye’nin başkenti oldu”

Bilecik ocağından 2 kilometre uzunluğunda mermer çıkarabildiklerini, bunun da kendilerini ayrıcalıklı kıldığını ifade eden Erol Yüce, “Kesintisiz ayna bloğu dediğimiz bir türü çıkarıyoruz. Bilecik’te dünya standartlarında bir tesisimiz var. 270 kişilik istihdam yaratıyoruz ki bu sayı 450’ye kadar çıkabiliyor. Burada yüzde 100 ihracata çalışıyoruz. Buradaki rezerv 80 ila 100 yıllık. Yüce Mermer olarak, 47 ruhsatımız var” şeklinde konuştu. Bu yıl Isparta bölgesine ağırlık verdiklerini dile getiren Yüce, Isparta Burdur bölgesinin son yıllarda mermercilikte ve doğaltaş sektöründe Türkiye’nin başkenti olduğunu ifade etti. Yüce, “Dünya çapında tercih edilen dünyanın en kaliteli beji olarak da kabul edilen Ottoman bejini çıkarıyoruz. Yine Isparta’da krem bej ve gri dediğimiz mermer türümüz var. Buradan çıkan çeşide yalnızca İran biraz kafa tutabiliyor, İtalya bu türlerle yarışamıyor. Orhaneli’deki ocağımızın İstanbul Teknik Üniversitesi’nce yapılan analizlerde, beyazı mermer ocağı rezervinin 100 yıldan fazla olduğu belirtiliyor” dedi.

Çin'e hammaddenin yüzde 67'sini Türkiye veriyor

2007 yılında Çin’de açtıkları ofis kanalıyla bu pazarda da güçlendiklerini belirten Erol Yüce, “Çin’deki inşaat, mermer, maden sektöründeki havayı kokluyoruz. Hükümetin aldığı kararları yakından takip ediyoruz. Müşterilerimizle yakın temasta oluyoruz. O dönemde yaptığımız araştırmaya göre; Türk doğal taşının Çin’e giden oranı yüzde 14 iken bugün yüzde 67’ye ulaştık. Dünyanın hammadde olarak yüzde 67’sini Çin’e Türk mermer sektörü veriyor. Çin’in ithal ettiği blok mermerin yüzde 67’si Türkiye’den gidiyor. Bu oran bizi tatmin etmiyor. Çünkü orada sektör çok hızlı büyüyor” dedi.