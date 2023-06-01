Yüksel Lojistik’ten 200 milyon liralık dry port yatırımı
Yurt içi ve yurt dışı pazarlarına taşıma hizmeti sağlayan Yüksel Lojistik, 200 milyon lira yatırımla Mersin’de 100 dönümlük arazi üzerinde, deniz yükünün iç ve dış destinasyonlara aktarılması için bir merkez olarak çalışacak dry port kurarak mevcut istihdama ek olarak 150 kişiye iş olanağı sağlayacak.
Müjde DEMİR
Yurt içi ve yurt dışı pazarlarına taşıma hizmeti sağlayan Yüksel Lojistik, 200 milyon lira yatırımla Mersin’de 100 dönümlük arazi üzerinde, deniz yükünün iç ve dış destinasyonlara aktarılması için bir merkez olarak çalışacak dry port kurarak mevcut istihdama ek olarak 150 kişiye iş olanağı sağlayacak.
İnovatif ve entegre çözümleriyle lojistik sektörüne destek veren Yüksel Lojistik, yurt içi ve yurt dışı pazarlarına taşıma hizmeti sağlayarak, yeni yatırımlar ile iş hacmini arttırıyor. Yüksel Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kemal Yüksel, dijitalleşmeyle araçlardan merkeze direkt veri akışı sağlayarak kar-zarar hesaplamaları için yeni yazılımlar geliştirerek kar oranını yüzde 30 artırmayı hedeflediklerini söyledi. 100 dönümlük arazide gümrüklü antrepoları da içerisinde barındıran dry port kuracaklarını belirten Kemal Yüksel, “Rusya-Ukrayna savaşını fırsata çevirerek, 200 milyon lira yatırımla hayata geçireceğimiz proje kapsamında, mevcut istihdama ek olarak 150 kişiye iş olanağı sağlayacağız” dedi.
Ukrayna-Rusya savaşından sonra Türkiye’de ki lojistik sektörlerinde hareketlilik yaşandığını kaydeden Kemal Yüksel, “Bulunduğu jeopolitik konumu iyi değerlendiren Türkiye bu savaştan sonra yaşanan krizleri fırsata çevirdi. Dünya ülkelerinin uyguladığı ambargolardan dolayı Rusya’ya giden ve çıkan yükler Türkiye’ye uğruyor, burada sevk irsaliyeleri değişiyor. Rusya ve yandaşı ülkelerin bu süreçte Türkiye’ye olan bağımlılığı arttı. Biz de bu durumu lehimize çevirmek için dry port projemizi hayata geçiyoruz” diye konuştu
Liman sisteminde dijitalleşmeye gidilmeli
Mersin’in lojistik sektöründe yaşadığı en önemli sorunların başında ulaşım ve dijitalleşme olduğuna dikkat çeken Yüksel konuşmasını şöyle sürdürdü: “Lojistikçilerin en büyük sıkıntısı; liman girişinde yoğun trafik olması ve işlemlerin yavaş ilerlemesidir. İskenderun bölgesinde yaşanan yangın sebebiyle de İskenderun Limanı’nın yükünün bu bölgeye kayması, konteyner ve liman trafiğini olumsuz bir şeklide etkiliyor. Bunlara çözüm olarak da mevcut liman ve kavşağında devam eden yol çalışmalarının hızlandırılması gerekiyor. Ayrıca liman kuyruğunda dijitalleşmeye gidilerek, uzun bekleyişler en aza indirilebilir. Dijitalleşme sayesinde trafik yoğunluğunun olduğu bölgeler tespit edilir ve firmalar alternatif kapılardan girebilme imkânı yakalamış olur. Sistemde liman trafiğini azaltmanın tek yolu liman sisteminde dijitalleşmeye gidilmesidir.”