06 Haziran 2018

Atıştırmalık üreticisi Mondelez International'ın Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, bu yıl satış gelirlerinde ihracat odaklı olarak çift haneli büyümenin süreceğini; artan maliyet ortamında kârlılık seviyelerinin korunması için de çalıştıklarını söyledi.

Sakız, şeker, çikolata ve bisküvi alanında faaliyet gösteren Mondelez International'ın bünyesinde Kent, Falım, First, Olips, Jelibon, Milka, Oreo, Toblerone gibi markalar bulunuyor.

Mondelez International'ın dün akşam düzenlediği toplantıda konuşan Karagöz, iç ve dış piyasada ciddi büyüme hedefleri olduğunu belirterek, "Zorlaşan ekonomik koşullarda gerek iç, gerekse dış piyasalarda gelişime devam edeceğiz. Öncelikle ihracat odağıyla ciroda çift haneli büyümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Mondelez International Türkiye'nin 2017 cirosu yüzde 19 artışla 720 milyon lira olarak gerçekleşirken; bunun 220 milyon lirası ihracattan elde edildi. Şirketin ihracat gelirlerindeki artış yüzde 56 olurken, iç piyasa satışlarındaki artış ise yüzde 8 olarak gerçekleşmişti. Şirket 2017'de 50 milyon lira vergi öncesi kar elde etmişti.

Karagöz'ün verdiği bilgiye göre, bu yılın ilk çeyreğinde satış gelirleri yüzde 21 artışla 192.3 milyon lira olurken, dönem kârı geçen yıl aynı dönemdeki 2.8 milyon liradan 18.6 milyon liraya yükseldi.

"Yükselen bir maliyet baskısı var"

Başta petrol fiyatları olmak üzere, yükselen bir maliyet baskısı olduğunu, buna karşın son dönemde ürünlerde fiyat artışına gitmediklerini belirten Karagöz, "Uzun vadeli anlaşmalarla daha etkin maliyet yönetimi yapmaya odaklandık... Kurdaki artışla birlikte 2018'de ihracat gelirlerinin de daha fazla ivme kazanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Mondelez International'ın Fransa St. Genest'teki sakız üretim hattının geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye taşındığını ve ve üretime başlandığını belirten Karagöz, bu gelişme ile birlikte Fransa'dan yapılan sakız ihracatının da Türkiye'ye kaydığını söyledi.

Eskiden Dubai'den yönetilen Ortadoğu ülkeleri ile Azerbaycan, Gürcistan gibi bölge ülkelerinin Türkiye'ye bağlandığını söyleyen Karagöz, Türkiye'nin Mondelez International için bölge merkezi konumuna geldiğine dikkat çekti.

Karagöz, bu yıl yeni ihracat pazarlarına da giriş yapacaklarını söyledi ancak ülke ismi vermedi. Mondelez International Türkiye mevcut durumda 50'nin üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Kaynak: Reuters