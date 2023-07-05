Yusuf Öztürk: 1.5 milyon kruvaziyer yolcu hedefliyoruz

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi haziran ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, mayıs ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarında artış olduğunu söyledi.

Öztürk, bu artışa rağmen ocak-mayıs döneminde elleçlenen konteyner 4 milyon 993 bin TEU ile geçen yılın yüzde 6 gerisinde bulunduğunu belirtti. Yusuf Öztürk sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu dönemde İzmir Aliağa Limanları’nda 649 bin 860 TEU, TCDD İzmir Alsancak Limanı’nda 125 bin 159 TEU konteyner olmak üzere toplam 775 bin TEU konteyner elleçlendi.”

“Yeşil liman uygulamaları artmalı”

Ocak-mayıs döneminde Kruvaziyer turizminin 279 gemi ile 299 binden fazla yolcuya ulaştığını belirten Öztürk, “İzmir Limanı’na 6, Dikili’ye 9 ve Çeşme’ye 20 gemi yanaştı. Kruvaziyer turizminde 124 gemi ile Kuşadası Egeport Limanı birinci sırada yer alıyor. 2023 yılında 1000 gemi ve 1.5 milyon yolcu hedefinin yakalanacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Denizcilik sektörünün büyük bir devinim içinde ilerlemeye devam ettiğini ifade eden Öztürk, “2008 küresel ekonomik krizi, pandeminin yarattığı darboğazlar, Rusya-Ukrayna savaşı ve eşiğinde bulunduğumuz yeni bir küresel durgunluk dönemi sektörün hızlı aksiyonlar almasını zorunlu kılıyor. Geldiğimiz yerde deniz taşımacılığını ülkemizin tali değil ana sektörlerinden biri olarak kabul etmek zorundayız.

Denizcilikte gelişmiş ülkelerin izlediği milli gemi filosunu destekleyip büyütmek, kabotaj taşımacılığını geliştirmek, ülke limanlarının aktarma merkezi kabiliyetini artırmak durumundayız. Taşımacılık sektörüne yönelik karbon vergisinin gündemde olduğu bir dönemde, yeşil liman uygulamaları artmalı ve deniz ticaret filomuzun yeşil dönüşümü sağlanmalıdır” dedi.

"Küresel gelişmeler sektörün yönünü tayin ediyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in enflasyonla mücadele ve ekonomide yeniden normalleşme doğrultusunda attıkları adımları da yakından takip ettiklerinin altını çizen Öztürk, küresel ekonomide durgunluk işaretlerinin arttığına dikkat çekerek, “Pandemi sonrası hedeflediği büyümeyi yakalayamayan Çin, yeni teşvik politikalarını uygulamaya sokuyor.

Amerikan Merkez Bankası ise faiz artırımını durdurdu ancak faiz indirimini gündemine almaktan kaçınıyor. Bu gelişmeler hammadde ticaretinin ve deniz taşımacılığının yönünü de tayin ediyor.

Baltık Kuruyük Endeksi, bir aydır 1000 puan civarında sabit bir seyir izliyor. Spot markette konteyner navlunları ise pandemi öncesi seviyelere gerilemiş durumda. Geçen yıl temmuzda 4 bin puanın üzerindeki Şangay Konteyner Endeksi, geçen hafta 953 puanda seyrediyordu” bilgisini paylaştı.

“Gemi filosu 1700 adede ulaştı”

Öztürk Türk denizlerinde egemenliğin ve bağımsızlığın üzerinden 97 yıl geçtiğini de söyleyerek, “Yaklaşık yüz yıllık bu zaman diliminde Türk denizciliğimiz çok yol kat etti. Türk sahipli gemi filosu 1,700 adede, toplam tonaj 41 milyon Dedweyte çıktı. Asya ile Avrupa arasında doğal bir köprü olan Anadolu’nun lojistik değeri, ülkemizin üretim gücü ve stratejik konumdaki modern limanlarımız ile beraber artmaya devam ediyor” dedi.