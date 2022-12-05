Yüz milyonlarca dolarlık ciroya sahip firmalar İstanbul’da buluştu

Plast Eurasia İstanbul Uluslararası Plastik Endüstrisi Fuarı, 23-26 Kasım’da düzenlendi. Son teknoloji makine ve ürünlerin sergilendiği Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Plast Eurasia İstanbul’da 42 ülkeden 1.094 katılımcı yer aldı. Plastik sektörüne ait son teknoloji ürünlerin sergilendiği fuara, ihracata başlamak veya ihracatını artırmak isteyen şirketlere farklı ülkelerden elde edilen konşimento bazlı gerçek ithalatçı ve tedarikçi firma bilgilerini sunan TradeAtlas da katıldı.

Fuar ve TradeAtlas’ın faaliyetleri hakkında bilgiler veren TradeAtlas CEO’su Ali Emek, “Fuar gayet verimli oldu. Fuar, kongre, seminer gibi hedef kitlelerin yer aldığı organizasyonlarda bulunmak, satış potansiyelimizi oldukça artırıyor. Fuar vesilesi ile yüksek potansiyelli kontaklar temin edebildik” dedi.

"İran, Çin, Hindistan ve Kuzey Afrika ülkelerinden talep aldık"

Fuarın konseptinin, plastik hammadde ve plastik üretimi olduğunu dile getiren Ali Emek, “Bu alanlara doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet veren işletmelerin bulunduğu bir fuardı. İran, Çin, Hindistan ve Kuzey Afrika ülkelerinden talep aldık. Üreticilerin yanı sıra trader olarak faaliyet gösteren firma yetkilileri de hizmetimizle ilgilenen müşteri grupları arasındaydı.Fuarda yeni potansiyel iş bağlantıları sağladık. Fuarın yur tdışı katılımcı firmalarından majör olan grubu, yıllık ciroları yüz milyonlarca dolar olan İranlı plastik hammadde üreticileriydi. Bu firmalardan satış direktörleri, pazar araştırmacıları ve ticaret müdürleri gibi pozisyonlardaki yetkililer ile birebir toplantılar yaptık. Çeşitli ihracatçı birlikleri ile görüşmeler yaptık. Yurt dışından gelen ithalatçılarla toplantılar yapıp servisimizi sunma fırsatımız oldu. Cezayir ve İran bölgesi için TradeAtlas’ın potansiyel bayisi olabilecek kişilerle iletişim kurduk” ifadelerini kullandı.

Küresel çapta büyümeye devam ediyor

TradeAtlas’ın 2010’dan bu yana, Ticaret Bakanlığı’ndan aldığı onayla akredite olarak hizmet verdiklerinin ve Hizmet İhracatçıları Birliği üyesi olduğunu kaydeden Ali Emek, sözlerini şöyle sürdürdü: “TradeAtlas, 107 ülkedeki müşterileri ve 25 ülkedeki temsilcilikleri ile küresel çapta büyümeye devam ediyor. Son dönemde geliştirdiğimiz yeni işlevsel modellerin de etkisiyle yabancı ülkelerden üye sayılarımızda ciddi artışlar oluyor. Geçen sene, üye portföyümüze 64 yeni ülke daha ekledik. Bu sene de yerli ve yabancı üye sayılarımızda ciddi artışlar var. En fazla yeni üye kazandığımız ülkeler; ABD, Güney Kore, İspanya, Çin, Hindistan gibi küresel ihracatta söz sahibi ülkeler. Temel hedefimiz, uluslararası ticarete ilişkin tüm hizmetleri tek pencereden verebilen bir platform olmak. Başta ülkemiz ihracatçıları olmak üzere tüm üyelerimizin müşteri portföylerini genişletmelerini, yeni pazarlara açılmalarını hedefliyoruz. İthalat yapan üyelerimize de istedikleri ürünü, en uygun fiyata tedarik edecek bilgileri, uygulamalarımız ile sağlamak istiyoruz.”