Yüzde 70 tasarruflu 'Masraff' Kanada ve Dubai’ye açılacak

Nurdoğan A. ERGÜN

Daha önceden çalıştık­ları kurumlarda ma­nuel veri girişleri­nin verimsizliğini deneyim­lemiş 3 girişimci tarafından 2017’de kurulan Masraff, ya­pay zekâ tabanlı uygulama­sıyla şirketlerde masraf ka­lemlerini minimize etmeyi hedefliyor. Firmaların başta personel giderleri olmak üze­re birçok harcama kaleminde yüzde 70’e yakın tasarruf va­at eden ve Türkiye’nin yanı sı­ra şu anda 4 Avrupa ülkesin­de hizmet veren Masraff, Ka­nada ve Dubai’ye de açılacak.

Sistemin işleyişi ve hedefleri hakkında bilgi veren Masraff kurucu ortağı ve CEO’su Be­gül Eray Sezgin, “Türkiye’den çıkmış bir ürünü global arena­ya çıkarmak ilk hedefimiz. Şu anda mevcut müşterilerimi­ze İngiltere, Hollanda, Alman­ya ve Fransa pazarlarında hiz­met veriyoruz. Kanada ve Du­bai gibi yeni pazarlara açılma çalışmalarımızı da sürdürü­yoruz. Yeni projelerle ilgili gö­rüşmelerimiz devam ediyor” dedi. Masraff uygulamasının, her ülkenin regülasyonlarına entegre olabilecek şekilde ta­sarlandığını kaydeden Sezgin, “Global genişleme konusun­da büyük bir avantaj sağlıyo­ruz” dedi.

60 bin çalışana zaman kazandırıyor

Bir adet masraf raporu­nun manuel işlenme maliye­tini 25.72 dolar olarak göste­ren Sezgin, “Bunu 100 çalışanı olan bir şirket için hesapladı­ğımızda ise bu zaman maliye­ti 31 bin doları buluyor. Yapay zekâ ile veri girişini ortadan kaldırıyor, kontrol süreçleri­ni otomatize ediyoruz. Proak­tif masraf yönetimi ile insan hatalarını ve zaman kaybını en aza indiriyoruz” dedi.

Ku­ruldukları yıldan bu yana hep 3 haneli sayılarla büyüdükle­rini anlatan Sezgin, şöyle de­vam etti: “Yapay zekâ ve ileri teknoloji mimarileri üzerine yürüttüğümüz Ar-Ge çalış­maları sonucunda, dünya ça­pında yenilikçi yaklaşımları masraff.foundation’a dahil et­tik. 2023’ün son çeyreğinde iş ortaklarımızdan Logosoft ve SabancıDx’in yanı sıra, Ne­bim ve Logo Yazılım’ın iş orta­ğı olduk. Logo Yazılım’ın eko­sistem çözüm ortağı olarak, Logo bayileri hizmet verdiği müşterilerine Masraff’ı sun­maya başladı. Şu anda 300’den fazla şirkete personel masraf sü­reçlerinde anlık kontrol gücüy­le finansal öngörülebilirlik ve 60 binden fazla çalışana zaman ka­zandırıyoruz.”

Kargo masrafı yüzde 66 düşürülüyor

Yapay zekâ tabanlı ­uygu­lamayla masraf süreçlerinin tek platform üzerinden yönet­me imkanı sunduklarını ak­taran Sezgin, “Birçok şirke­tin masraf yönetimi süreçle­rini dijitalleştiriyoruz. Limit aşımı ve kurum engeli gibi gi­der politikalarını sisteme en­tegre ederek ilk adımdan iti­baren en doğru şekilde yön­lendiriyoruz. Kullanıcıların gider politikalarını takip ede­bilmesi için Co-Pilot’ı geliştir­dik.

Masraff sisteminde, per­sonellerin yapmış olduğu taşıt giderleri, belgesiz harcamalar, alkol harcamaları gibi kanu­nen kabul edilmeyen giderleri (KKEG) ayrıştırarak farklı he­saplara kayıtlarını otomatik olarak atıyoruz” bilgisini ver­di. Masraff’ın sisteme ekle­nen harcama belgelerini PDF olarak iletmesi ve dijital or­tamlarda saklanmasıyla kar­go masraflarını da yüzde 66 oranında düşürdüğünü belir­ten Sezgin, “Bu şekilde şirket­lere hem tasarruf sağlıyor hem de karbon ayak izini azaltarak doğayı koruyabilecekleri bir fırsat sunuyoruz” dedi.

Perakendede kontrol süresi 20 saniye

Hizmet verdikleri markaların deneyimleri hakkında örnekler veren Begül Eray Sezgin, “2019’dan beri Masraff kullanan Yemek Sepeti, kullanmaya başladıkları andan itibaren sadece ilk yıl içinde 540 insan/gün zaman tasarrufu kazandı. Getir de, hem saha ekipleri hem de muhasebe ve finans ekipleri için faydalı olduğunu ve Masraff ile kaynaklarının yüzde 70’ini manuel masraf yönetimi yerine, katma değerli işlere ayırdığını belirtiyor.

Yine Starbucks, Sanko Holding, Bilyoner gibi markalardan verimliliklerinin arttığı, yılsonu kapamalarının hızlandığı yönünde birçok pozitif gelişme duyuyoruz. Özellikle perakende sektöründeki müşterilerimiz aylık ortalama 2-3 gün süren kontrol ve muhasebeleştirme süreçlerinin 20 saniyeye düştüğünü bize iletiyor” dedi.