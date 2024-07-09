Yüzde 70 tasarruflu 'Masraff' Kanada ve Dubai’ye açılacak
Yapay zekâ tabanlı uygulama sayesinde şirketlerin masraf kalemlerini minimize eden Masraff, Türkiye’den çıkan bir marka olarak global arenada güçlenmeyi hedefliyor. Şirket, 4 Avrupa ülkesinden sonra Kanada ve Dubai’ye de açılacak.
Nurdoğan A. ERGÜN
Daha önceden çalıştıkları kurumlarda manuel veri girişlerinin verimsizliğini deneyimlemiş 3 girişimci tarafından 2017’de kurulan Masraff, yapay zekâ tabanlı uygulamasıyla şirketlerde masraf kalemlerini minimize etmeyi hedefliyor. Firmaların başta personel giderleri olmak üzere birçok harcama kaleminde yüzde 70’e yakın tasarruf vaat eden ve Türkiye’nin yanı sıra şu anda 4 Avrupa ülkesinde hizmet veren Masraff, Kanada ve Dubai’ye de açılacak.
Sistemin işleyişi ve hedefleri hakkında bilgi veren Masraff kurucu ortağı ve CEO’su Begül Eray Sezgin, “Türkiye’den çıkmış bir ürünü global arenaya çıkarmak ilk hedefimiz. Şu anda mevcut müşterilerimize İngiltere, Hollanda, Almanya ve Fransa pazarlarında hizmet veriyoruz. Kanada ve Dubai gibi yeni pazarlara açılma çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Yeni projelerle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor” dedi. Masraff uygulamasının, her ülkenin regülasyonlarına entegre olabilecek şekilde tasarlandığını kaydeden Sezgin, “Global genişleme konusunda büyük bir avantaj sağlıyoruz” dedi.
60 bin çalışana zaman kazandırıyor
Bir adet masraf raporunun manuel işlenme maliyetini 25.72 dolar olarak gösteren Sezgin, “Bunu 100 çalışanı olan bir şirket için hesapladığımızda ise bu zaman maliyeti 31 bin doları buluyor. Yapay zekâ ile veri girişini ortadan kaldırıyor, kontrol süreçlerini otomatize ediyoruz. Proaktif masraf yönetimi ile insan hatalarını ve zaman kaybını en aza indiriyoruz” dedi.
Kuruldukları yıldan bu yana hep 3 haneli sayılarla büyüdüklerini anlatan Sezgin, şöyle devam etti: “Yapay zekâ ve ileri teknoloji mimarileri üzerine yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmaları sonucunda, dünya çapında yenilikçi yaklaşımları masraff.foundation’a dahil ettik. 2023’ün son çeyreğinde iş ortaklarımızdan Logosoft ve SabancıDx’in yanı sıra, Nebim ve Logo Yazılım’ın iş ortağı olduk. Logo Yazılım’ın ekosistem çözüm ortağı olarak, Logo bayileri hizmet verdiği müşterilerine Masraff’ı sunmaya başladı. Şu anda 300’den fazla şirkete personel masraf süreçlerinde anlık kontrol gücüyle finansal öngörülebilirlik ve 60 binden fazla çalışana zaman kazandırıyoruz.”
Kargo masrafı yüzde 66 düşürülüyor
Yapay zekâ tabanlı uygulamayla masraf süreçlerinin tek platform üzerinden yönetme imkanı sunduklarını aktaran Sezgin, “Birçok şirketin masraf yönetimi süreçlerini dijitalleştiriyoruz. Limit aşımı ve kurum engeli gibi gider politikalarını sisteme entegre ederek ilk adımdan itibaren en doğru şekilde yönlendiriyoruz. Kullanıcıların gider politikalarını takip edebilmesi için Co-Pilot’ı geliştirdik.
Masraff sisteminde, personellerin yapmış olduğu taşıt giderleri, belgesiz harcamalar, alkol harcamaları gibi kanunen kabul edilmeyen giderleri (KKEG) ayrıştırarak farklı hesaplara kayıtlarını otomatik olarak atıyoruz” bilgisini verdi. Masraff’ın sisteme eklenen harcama belgelerini PDF olarak iletmesi ve dijital ortamlarda saklanmasıyla kargo masraflarını da yüzde 66 oranında düşürdüğünü belirten Sezgin, “Bu şekilde şirketlere hem tasarruf sağlıyor hem de karbon ayak izini azaltarak doğayı koruyabilecekleri bir fırsat sunuyoruz” dedi.
Perakendede kontrol süresi 20 saniye
Hizmet verdikleri markaların deneyimleri hakkında örnekler veren Begül Eray Sezgin, “2019’dan beri Masraff kullanan Yemek Sepeti, kullanmaya başladıkları andan itibaren sadece ilk yıl içinde 540 insan/gün zaman tasarrufu kazandı. Getir de, hem saha ekipleri hem de muhasebe ve finans ekipleri için faydalı olduğunu ve Masraff ile kaynaklarının yüzde 70’ini manuel masraf yönetimi yerine, katma değerli işlere ayırdığını belirtiyor.
Yine Starbucks, Sanko Holding, Bilyoner gibi markalardan verimliliklerinin arttığı, yılsonu kapamalarının hızlandığı yönünde birçok pozitif gelişme duyuyoruz. Özellikle perakende sektöründeki müşterilerimiz aylık ortalama 2-3 gün süren kontrol ve muhasebeleştirme süreçlerinin 20 saniyeye düştüğünü bize iletiyor” dedi.