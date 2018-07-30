Ziraat Bankası 2. çeyrek bilançosunu açıkladı

30 Temmuz 2018

Ziraat Bankası'nın net kârı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 artışla 2.2 milyar lira oldu.

Banka nisan-haziran dönemi bilançosunu cuma akşamı KAP'a açıkladı.

Toplam aktif büyüklüğü 497.6 milyar liraya çıkan bankanın kredileri 347.6 milyar lira, mevduat toplamı da 314.1 milyar liraya yükseldi.

İkinci çeyrekte net faiz gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.5 artışla 5.13 milyar liraya ulaşan bankanın net ücret komisyon gelirleri de yüzde 18.4 artarak 556 milyon lira oldu.

Bankanın ilk yarı sonunda sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 13.73 olurken, özkaynak kârlılığı yüzde 14.7, aktif kârlılığı yüzde 1.7 olarak gerçekleşti.

Brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ise yüzde 1.6 oldu.

Kaynak: Reuters