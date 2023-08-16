Ziraat Bankası’ndan 600 milyon dolarlık dış finansman

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, mali kaynak yapısının çeşitlendirilmesi, derinleşmesi ve uzun vadeli borçlanma imkânlarının artırılması stratejisi kapsamında bankanın faaliyetlerine devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Uluslararası nitelikte, saygınlığı yüksek bir yatırım bankasıyla gerçekleştirdiği işlemle 5 yıl vadeli, toplam 600 milyon dolar tutarında yeni bir kaynak sağlanmıştır" denildi.

Ziraat Bankası böylece yıl başından bu yana yurtdışından 3.4 milyar dolar kaynak sağladı. Banka, ocak ayında üç buçuk yıl vadeli tahvil ihracıyla 500 milyon dolar borçlanmış, nisan ayında 1.3 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi almış, son olarak mayıs ayında havale akımlarına dayalı 1 milyar dolar tutarında seküritizasyon sağlamıştı.

Dış finansmana dair açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar “Gerçekleşen işlem, bankamız açısından YP likidite temininin yanında uluslararası finans sistemine başarılı entegrasyonumuzu kanıtlar niteliktedir. Her zaman önceliğimiz olan ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına destek sağlanması amacıyla, çeşitlendirilmiş dış finansmana yönelik stratejilerimiz kararlılıkla sürdürülecektir. Bu vesile ile söz konusu işlemin tarafı olan yatırımcımıza iş birliği için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.