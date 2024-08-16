Ziraat Finans Grubu'ndan 2. çeyrekte 35,3 milyar lira kâr

Aktif büyüklüğünü yüzde 17,73 artırarak 5 trilyon lira gibi bir seviyenin üzerine çıkaran finans grubu, öz kaynaklarını ise 406,6 milyar liraya yükselterek sektörde liderliğini sürdürdü.

Ziraat Finans Grubu'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada: "160 yıllık köklü geçmişinin verdiği tecrübeyle birçok bilanço kaleminde liderliğini sürdüren Ziraat Finans Grubunun lokomotifi Ziraat Bankası, global banka vizyonuyla bugün 19 ülke 122 noktada faaliyetlerini sürdürmektedir. Ziraat Fiânans Grubu her zaman olduğu gibi bundan sonra da çiftçisinden emeklisine, öğrencisinden sanayicisine kadar herkese ve her kesime finansal çözümler sunarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı kararlılıkla sürdürecektir" ifadeleri yer aldı.