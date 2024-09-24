Ziraat Katılım, sürdürülebilirlik yolunda ilk raporunu paylaştı

Ziraat Katılım, sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalarını içeren ilk Sürdürülebilirlik Raporunu kamuoyuna sundu. Bu rapor, Ziraat Katılım’ın çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki performansını detaylandırırken, geleceğe yönelik sürdürülebilir kalkınma hedeflerini de ortaya koyuyor.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, yayımlanan raporla ilgili yaptığı açıklamada, Ziraat Katılım’ın sürdürülebilirlik ilkesini içselleştirerek katılım finans döngüsüne entegre ettiğini vurguladı.

Özdemir, "Ziraat Katılım olarak, sürdürülebilirlik alanında attığımız adımlarla topluma ve çevreye olan bağlılığımızı pekiştiriyoruz. Güvenilir finansal çözümler sunarak, sürdürülebilir kalkınmaya ve Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlıyoruz" dedi.

Ziraat Katılım, bu çalışmalarının Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) standartlarıyla uyumlu olarak hazırlandığını ve ulusal çapta yeşil dönüşümü desteklemek amacıyla sürdürülebilir finansman ürünleri sunduğunu belirtti.

Özdemir, ayrıca, iklim risklerinin yönetimi ve temiz enerji geçişi gibi kritik alanlarda çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.