Zırhlıoğlu 120 milyon TL yatırımla 12’nci mağazasını açıyor
Perakende yatırımlarına hız veren Zırhlıoğlu Şirketler Grubu, ilk gross marketini yarın Yenibosna’da açıyor. Market için emtia hariç toplam 120 milyon TL’lik yatırım yapan grup, böylece mağaza sayısını 12’ye, yıl sonunda ise 14'e çıkaracak. Grup, Almanya’da da indirim marketleriyle büyüyecek.
Nurdoğan A. ERGÜN
Bir bakkal dükkanı olarak faaliyetlerine başlayan ve bugün global bir marka olma yolunda ilerleyen Zırhlıoğlu Şirketler Grubu, perakende yatırımlarına hız verdi. Üçüncü nesil aile üyelerinin iş sürecine dahil olduğu ve toptan ile perakendeyi Zırhlı Toptan Market çatısı altında birleştiren grubun Türkiye genelinde 11 mağazası bulunuyor.
Grup, yeni yatırımlarla 2024 sonuna kadar 14 mağazaya ulaşacak. İlk gross market açılışını yarın (2 Ağustos) İstanbul Yenibosna’da yapacak olan Zırhlı Toptan Market, yıl sonu hedefi kapsamında İstanbul ve Afyon’da birer market daha açacak. Mevcut mağazaları, Tekirdağ, Büyükçekmece, Bayrampaşa, Ümraniye, Gebze, İzmit, Adapazarı, Bursa ve Eskişehir’de yer alan grubun ayrıca 3 lojistik merkezi ve online satış için de bir adet karanlık deposu bulunuyor.
Grubun yatırımları ve hedefleri hakkında DÜNYA’ya bilgi veren Zırhlıoğlu Şirketler Grubu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Zırhlıoğlu, özellikle perakende tarafında büyüyeceklerini belirtti. Bu yılın ikinci çeyreği itibariyle, perakendenin iş hacmindeki payının yüzde 40 seviyelerine ulaştığını açıklayan Zırhlıoğlu, “Bu oran, 2020 yılında sadece yüzde 5 civarındaydı. Gelecek dönem yatırımlarımızda da perakendeye olan odaklanmamızı sürdüreceğiz. Yeni mağazalarımızı açarak, bu oranın yüzde 50’ye çıkmasını hedefliyoruz” dedi.
İlk ‘gross’ market İstanbul'da
Faaliyetlerinin merkezinde hızlı tüketim ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışının yattığını söyleyen Zırhlıoğlu, bunun yanı sıra teknoloji, elektrikli araç şarj istasyonu, tarım ve ticari gayrimenkul alanında da büyümeye devam ettiklerini dile getirdi.
Perakende ağını büyütme hedefi kapsamında İstanbul Yenibosna’da ilk gross marketlerinin yarın açılacağını duyuran Zırhlıoğlu, şu bilgileri verdi: “Gıdadan elektroniğe 20 bin çeşitten fazla ürünü en iyi fiyat ve kaliteli hizmet ile müşterilerimize ulaştıracağız. Yenibosna’daki yeni mağaza, Zırhlı Toptan Market’in mevcut mağaza ağında gerçekleştirdiği ilk gross market yatırımı olmasına rağmen, diğer mağazalarımızın çoğunda altyapı, gross market standartlarına uygun şekilde tasarlandı. Mağaza açılışı için toplamda emtia hariç 120 milyon TL’lik bir yatırım yapıldı.”
Almanya’da bu yıl ZRH discount açıldı
Grubun yurtdışı yatırımları ve ihracat çalışmaları hakkında da bilgi veren Mehmet Fatih Zırhlıoğlu, “Türkiye’de kazandığımız üretim ve satış gücünü uluslararası arenada da sürdürmek amacıyla 35 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hollanda’nın güneyinde üretimini yaptığımız ürünler için bölgede köklü bir satış ve dağıtım şirketi ile ortaklık gerçekleştirdik. Böylece Olea Familya ve Rekolte lezzetlerini tüm Avrupa’ya sunabilir hale geldik” diye konuştu.
Mağazacılık alanında da deneyimlerini global ölçekte yaygınlaştırmak için, bu yıl Almanya’nın Duisburg şehrinde ilk ZRH discount marketini açtıklarını kaydeden Zırhlıoğlu, “Bu adım, uluslararası zincirleşme yolunda attığımız ilk önemli adım olup Almanya’daki mağaza ağımızı genişletme hedefimizin bir parçası. Yurtdışındaki yatırımlarımız, ülkemizin üretim ve ticaret gücünü global ölçekte daha da artırıyor ve Türk markalarının dünya pazarlarında daha güçlü bir temsilini sağlıyor. Bu yatırımlarımız, sadece Türkiye ekonomisine katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Avrupa pazarına giriş yapmak isteyen yerel üreticilerimize de destek oluyor” ifadelerini kullandı.
Yurtdışındaki iş modellerini de değerlendiren Zırhlıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Hollanda’daki iş modelimiz, Türkiye’deki başarılı uygulamalarımızı yansıtarak ilerliyor ve yerel pazarın dinamiklerine uyum sağlıyor. Almanya’da ise stratejimiz küçük ve çok sayıda indirim marketi açarak yerel pazarda geniş bir kapsama ulaşmak. Almanya’daki projelerimizde, güçlü bir yerel iş ortağımızla eşit paydaşlık ilkesine dayanarak yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz.”
Olea Familya markasıyla Akhisar’da üretim
Grup şirketlerinin çalışmaları hakkında bilgi veren Zırhlıoğlu, Bazaar Tüketim Ürünleri şirketiyle grubun ev dışı tüketim kanalında ve üretim alanında faaliyet gösterdiğini aktardı. “Çok uluslu şirketlerin Türkiye’deki dağıtım ve proje yönetiminde rol alırken, zeytin ve türevlerinin üretiminde dünya pazarında öncü olmayı hedefliyoruz” diyen Zırhlıoğlu, Olea Familya markası ile Manisa Akhisar’da 25 bin metrekarelik kapalı alan üzerine kurulu zeytin kuyusu ve işleme tesisini geçen yıl hayata geçirdiklerini aktardı. Fabrikanın tamamen yenilenebilir enerji kaynakları ile karbon ayak izi bırakmayacak şekilde inşa edildiğine işaret eden Zırhlıoğlu, “Ayrıca atık su ve verimlilik yönetimi ile bölge üniversiteleri tarafından örnek proje olarak seçildi” dedi.
Dijital dönüşüm Veribel ile destekleniyor
Teknoloji şirketleri Veribel ile grubun dijital dönüşüm süreçlerini desteklediklerini kaydeden Mehmet Fatih Zırhlıoğlu, “Ayrıca edindiğimiz bilgi-birikimini diğer paydaşlarımız ile paylaşarak endüstriye katkı sağlamaya çalışıyoruz. Dünyanın hızla gelişen akıllı mobilite sistemlerinde ise T.e.d.y. Enerji ve Teknoloji şirketimiz devreye giriyor. Bu şirketimiz aracılığıyla, enerji ve mobilite verimliliğimizi artırmayı hedefliyoruz ve aynı zamanda yeni oluşan elektrikli araç pazarında hızlı ve kalıcı yatırımlarla kendimizi konumlandırıyoruz” dedi.