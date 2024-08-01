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Zırhlıoğlu 120 milyon TL yatırımla 12’nci mağazasını açıyor

Perakende yatırımlarına hız veren Zırhlıoğlu Şirketler Grubu, ilk gross marketini yarın Yenibosna’da açıyor. Market için emtia hariç toplam 120 milyon TL’lik yatırım yapan grup, böylece mağaza sayısını 12’ye, yıl sonunda ise 14'e çıkaracak. Grup, Almanya’da da indirim marketleriyle büyüyecek.

Dünya Gazetesi
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Nurdoğan A. ERGÜN

Bir bakkal dükkanı ola­rak faaliyetlerine başla­yan ve bugün global bir marka olma yolunda ilerleyen Zırhlıoğlu Şirketler Grubu, pe­rakende yatırımlarına hız ver­di. Üçüncü nesil aile üyeleri­nin iş sürecine dahil olduğu ve toptan ile perakendeyi Zırh­lı Toptan Market çatısı altın­da birleştiren grubun Türkiye genelinde 11 mağazası bulu­nuyor.

Grup, yeni yatırımlarla 2024 sonuna kadar 14 mağa­zaya ulaşacak. İlk gross market açılışını yarın (2 Ağustos) İs­tanbul Yenibosna’da yapacak olan Zırhlı Toptan Market, yıl sonu hedefi kapsamında İstan­bul ve Afyon’da birer market daha açacak. Mevcut mağaza­ları, Tekirdağ, Büyükçekmece, Bayrampaşa, Ümraniye, Geb­ze, İzmit, Adapazarı, Bursa ve Eskişehir’de yer alan grubun ayrıca 3 lojistik merkezi ve on­line satış için de bir adet karan­lık deposu bulunuyor.

Grubun yatırımları ve hedefleri hak­kında DÜNYA’ya bilgi veren Zırhlıoğlu Şirketler Grubu Ge­nel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Zırhlıoğlu, özellikle pera­kende tarafında büyüyecekle­rini belirtti. Bu yılın ikinci çey­reği itibariyle, perakendenin iş hacmindeki payının yüzde 40 seviyelerine ulaştığını açıkla­yan Zırhlıoğlu, “Bu oran, 2020 yılında sadece yüzde 5 civarın­daydı. Gelecek dönem yatırım­larımızda da perakendeye olan odaklanmamızı sürdüreceğiz. Yeni mağazalarımızı açarak, bu oranın yüzde 50’ye çıkması­nı hedefliyoruz” dedi.

İlk ‘gross’ market İstanbul'da

Faaliyetlerinin merkezinde hızlı tüketim ürünlerinin üre­timi, dağıtımı ve satışının yat­tığını söyleyen Zırhlıoğlu, bu­nun yanı sıra teknoloji, elekt­rikli araç şarj istasyonu, tarım ve ticari gayrimenkul alanın­da da büyümeye devam ettik­lerini dile getirdi.

Perakende ağını büyütme hedefi kapsa­mında İstanbul Yenibosna’da ilk gross marketlerinin ya­rın açılacağını duyuran Zırh­lıoğlu, şu bilgileri verdi: “Gı­dadan elektroniğe 20 bin çe­şitten fazla ürünü en iyi fiyat ve kaliteli hizmet ile müşteri­lerimize ulaştıracağız. Yeni­bosna’daki yeni mağaza, Zırh­lı Toptan Market’in mevcut mağaza ağında gerçekleştir­diği ilk gross market yatırımı olmasına rağmen, diğer mağa­zalarımızın çoğunda altyapı, gross market standartlarına uygun şekilde tasarlandı. Ma­ğaza açılışı için toplamda em­tia hariç 120 milyon TL’lik bir yatırım yapıldı.”

Almanya’da bu yıl ZRH discount açıldı

Grubun yurtdışı yatırımla­rı ve ihracat çalışmaları hak­kında da bilgi veren Mehmet Fatih Zırhlıoğlu, “Türkiye’de kazandığımız üretim ve satış gücünü uluslararası arenada da sürdürmek amacıyla 35 ül­keye ihracat yapıyoruz. Hol­landa’nın güneyinde üreti­mini yaptığımız ürünler için bölgede köklü bir satış ve da­ğıtım şirketi ile ortaklık ger­çekleştirdik. Böylece Olea Fa­milya ve Rekolte lezzetlerini tüm Avrupa’ya sunabilir hale geldik” diye konuştu.

Mağa­zacılık alanında da deneyim­lerini global ölçekte yaygın­laştırmak için, bu yıl Alman­ya’nın Duisburg şehrinde ilk ZRH discount marketini aç­tıklarını kaydeden Zırhlıoğ­lu, “Bu adım, uluslararası zin­cirleşme yolunda attığımız ilk önemli adım olup Alman­ya’daki mağaza ağımızı geniş­letme hedefimizin bir parçası. Yurtdışındaki yatırımlarımız, ülkemizin üretim ve ticaret gücünü global ölçekte daha da artırıyor ve Türk markaları­nın dünya pazarlarında daha güçlü bir temsilini sağlıyor. Bu yatırımlarımız, sadece Türki­ye ekonomisine katkı sağla­makla kalmıyor, aynı zamanda Avrupa pazarına giriş yapmak isteyen yerel üreticilerimi­ze de destek oluyor” ifadele­rini kullandı.

Yurtdışındaki iş modellerini de değerlendi­ren Zırhlıoğlu, sözlerine şöy­le devam etti: “Hollanda’daki iş modelimiz, Türkiye’deki ba­şarılı uygulamalarımızı yansı­tarak ilerliyor ve yerel pazarın dinamiklerine uyum sağlıyor. Almanya’da ise stratejimiz kü­çük ve çok sayıda indirim mar­keti açarak yerel pazarda geniş bir kapsama ulaşmak. Alman­ya’daki projelerimizde, güç­lü bir yerel iş ortağımızla eşit paydaşlık ilkesine dayanarak yatırımlarımızı gerçekleştiri­yoruz.”

Olea Familya markasıyla Akhisar’da üretim

Grup şirketlerinin çalışma­ları hakkında bilgi veren Zırh­lıoğlu, Bazaar Tüketim Ürün­leri şirketiyle grubun ev dışı tüketim kanalında ve üretim alanında faaliyet gösterdiği­ni aktardı. “Çok uluslu şirket­lerin Türkiye’deki dağıtım ve proje yönetiminde rol alırken, zeytin ve türevlerinin üreti­minde dünya pazarında öncü olmayı hedefliyoruz” diyen Zırhlıoğlu, Olea Familya mar­kası ile Manisa Akhisar’da 25 bin metrekarelik kapalı alan üzerine kurulu zeytin kuyu­su ve işleme tesisini geçen yıl hayata geçirdiklerini aktardı. Fabrikanın tamamen yenile­nebilir enerji kaynakları ile karbon ayak izi bırakmayacak şekilde inşa edildiğine işaret eden Zırhlıoğlu, “Ayrıca atık su ve verimlilik yönetimi ile bölge üniversiteleri tarafın­dan örnek proje olarak seçil­di” dedi.

Dijital dönüşüm Veribel ile destekleniyor

Teknoloji şirketleri Veri­bel ile grubun dijital dönüşüm süreçlerini desteklediklerini kaydeden Mehmet Fatih Zırh­lıoğlu, “Ayrıca edindiğimiz bilgi-birikimini diğer paydaş­larımız ile paylaşarak endüst­riye katkı sağlamaya çalışıyo­ruz. Dünyanın hızla gelişen akıllı mobilite sistemlerinde ise T.e.d.y. Enerji ve Teknoloji şirketimiz devreye giriyor. Bu şirketimiz aracılığıyla, ener­ji ve mobilite verimliliğimizi artırmayı hedefliyoruz ve ay­nı zamanda yeni oluşan elekt­rikli araç pazarında hızlı ve kalıcı yatırımlarla kendimizi konumlandırıyoruz” dedi.