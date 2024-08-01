Zırhlıoğlu 120 milyon TL yatırımla 12’nci mağazasını açıyor

Nurdoğan A. ERGÜN

Bir bakkal dükkanı ola­rak faaliyetlerine başla­yan ve bugün global bir marka olma yolunda ilerleyen Zırhlıoğlu Şirketler Grubu, pe­rakende yatırımlarına hız ver­di. Üçüncü nesil aile üyeleri­nin iş sürecine dahil olduğu ve toptan ile perakendeyi Zırh­lı Toptan Market çatısı altın­da birleştiren grubun Türkiye genelinde 11 mağazası bulu­nuyor.

Grup, yeni yatırımlarla 2024 sonuna kadar 14 mağa­zaya ulaşacak. İlk gross market açılışını yarın (2 Ağustos) İs­tanbul Yenibosna’da yapacak olan Zırhlı Toptan Market, yıl sonu hedefi kapsamında İstan­bul ve Afyon’da birer market daha açacak. Mevcut mağaza­ları, Tekirdağ, Büyükçekmece, Bayrampaşa, Ümraniye, Geb­ze, İzmit, Adapazarı, Bursa ve Eskişehir’de yer alan grubun ayrıca 3 lojistik merkezi ve on­line satış için de bir adet karan­lık deposu bulunuyor.

Grubun yatırımları ve hedefleri hak­kında DÜNYA’ya bilgi veren Zırhlıoğlu Şirketler Grubu Ge­nel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Zırhlıoğlu, özellikle pera­kende tarafında büyüyecekle­rini belirtti. Bu yılın ikinci çey­reği itibariyle, perakendenin iş hacmindeki payının yüzde 40 seviyelerine ulaştığını açıkla­yan Zırhlıoğlu, “Bu oran, 2020 yılında sadece yüzde 5 civarın­daydı. Gelecek dönem yatırım­larımızda da perakendeye olan odaklanmamızı sürdüreceğiz. Yeni mağazalarımızı açarak, bu oranın yüzde 50’ye çıkması­nı hedefliyoruz” dedi.

İlk ‘gross’ market İstanbul'da

Faaliyetlerinin merkezinde hızlı tüketim ürünlerinin üre­timi, dağıtımı ve satışının yat­tığını söyleyen Zırhlıoğlu, bu­nun yanı sıra teknoloji, elekt­rikli araç şarj istasyonu, tarım ve ticari gayrimenkul alanın­da da büyümeye devam ettik­lerini dile getirdi.

Perakende ağını büyütme hedefi kapsa­mında İstanbul Yenibosna’da ilk gross marketlerinin ya­rın açılacağını duyuran Zırh­lıoğlu, şu bilgileri verdi: “Gı­dadan elektroniğe 20 bin çe­şitten fazla ürünü en iyi fiyat ve kaliteli hizmet ile müşteri­lerimize ulaştıracağız. Yeni­bosna’daki yeni mağaza, Zırh­lı Toptan Market’in mevcut mağaza ağında gerçekleştir­diği ilk gross market yatırımı olmasına rağmen, diğer mağa­zalarımızın çoğunda altyapı, gross market standartlarına uygun şekilde tasarlandı. Ma­ğaza açılışı için toplamda em­tia hariç 120 milyon TL’lik bir yatırım yapıldı.”

Almanya’da bu yıl ZRH discount açıldı

Grubun yurtdışı yatırımla­rı ve ihracat çalışmaları hak­kında da bilgi veren Mehmet Fatih Zırhlıoğlu, “Türkiye’de kazandığımız üretim ve satış gücünü uluslararası arenada da sürdürmek amacıyla 35 ül­keye ihracat yapıyoruz. Hol­landa’nın güneyinde üreti­mini yaptığımız ürünler için bölgede köklü bir satış ve da­ğıtım şirketi ile ortaklık ger­çekleştirdik. Böylece Olea Fa­milya ve Rekolte lezzetlerini tüm Avrupa’ya sunabilir hale geldik” diye konuştu.

Mağa­zacılık alanında da deneyim­lerini global ölçekte yaygın­laştırmak için, bu yıl Alman­ya’nın Duisburg şehrinde ilk ZRH discount marketini aç­tıklarını kaydeden Zırhlıoğ­lu, “Bu adım, uluslararası zin­cirleşme yolunda attığımız ilk önemli adım olup Alman­ya’daki mağaza ağımızı geniş­letme hedefimizin bir parçası. Yurtdışındaki yatırımlarımız, ülkemizin üretim ve ticaret gücünü global ölçekte daha da artırıyor ve Türk markaları­nın dünya pazarlarında daha güçlü bir temsilini sağlıyor. Bu yatırımlarımız, sadece Türki­ye ekonomisine katkı sağla­makla kalmıyor, aynı zamanda Avrupa pazarına giriş yapmak isteyen yerel üreticilerimi­ze de destek oluyor” ifadele­rini kullandı.

Yurtdışındaki iş modellerini de değerlendi­ren Zırhlıoğlu, sözlerine şöy­le devam etti: “Hollanda’daki iş modelimiz, Türkiye’deki ba­şarılı uygulamalarımızı yansı­tarak ilerliyor ve yerel pazarın dinamiklerine uyum sağlıyor. Almanya’da ise stratejimiz kü­çük ve çok sayıda indirim mar­keti açarak yerel pazarda geniş bir kapsama ulaşmak. Alman­ya’daki projelerimizde, güç­lü bir yerel iş ortağımızla eşit paydaşlık ilkesine dayanarak yatırımlarımızı gerçekleştiri­yoruz.”

Olea Familya markasıyla Akhisar’da üretim

Grup şirketlerinin çalışma­ları hakkında bilgi veren Zırh­lıoğlu, Bazaar Tüketim Ürün­leri şirketiyle grubun ev dışı tüketim kanalında ve üretim alanında faaliyet gösterdiği­ni aktardı. “Çok uluslu şirket­lerin Türkiye’deki dağıtım ve proje yönetiminde rol alırken, zeytin ve türevlerinin üreti­minde dünya pazarında öncü olmayı hedefliyoruz” diyen Zırhlıoğlu, Olea Familya mar­kası ile Manisa Akhisar’da 25 bin metrekarelik kapalı alan üzerine kurulu zeytin kuyu­su ve işleme tesisini geçen yıl hayata geçirdiklerini aktardı. Fabrikanın tamamen yenile­nebilir enerji kaynakları ile karbon ayak izi bırakmayacak şekilde inşa edildiğine işaret eden Zırhlıoğlu, “Ayrıca atık su ve verimlilik yönetimi ile bölge üniversiteleri tarafın­dan örnek proje olarak seçil­di” dedi.

Dijital dönüşüm Veribel ile destekleniyor

Teknoloji şirketleri Veri­bel ile grubun dijital dönüşüm süreçlerini desteklediklerini kaydeden Mehmet Fatih Zırh­lıoğlu, “Ayrıca edindiğimiz bilgi-birikimini diğer paydaş­larımız ile paylaşarak endüst­riye katkı sağlamaya çalışıyo­ruz. Dünyanın hızla gelişen akıllı mobilite sistemlerinde ise T.e.d.y. Enerji ve Teknoloji şirketimiz devreye giriyor. Bu şirketimiz aracılığıyla, ener­ji ve mobilite verimliliğimizi artırmayı hedefliyoruz ve ay­nı zamanda yeni oluşan elekt­rikli araç pazarında hızlı ve kalıcı yatırımlarla kendimizi konumlandırıyoruz” dedi.