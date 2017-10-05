Zorlu, Düzce'deki termik santral projesinden vazgeçti
Zorlu Enerji Düzce'de kurmayı planladığı 1220 MW'lik termik santral projesinden vazgeçti.
Zorlu Enerji Düzce Akçakoca'da kurmayı planladığı 1,220 MW'lik Kumpınar termik santral projesinden vazgeçtiğini duyurdu.
Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, önlisans başvurusu devam eden santral yatırımından, yapılan değerlendirmeler sonucu vazgeçildiği ve projeye ilişkin önlisans başvurusunu sonlandırmak için EPDK'ya başvurulduğunu belirtti.
Kaynak: Reuters