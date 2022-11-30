Zorlu Enerji, ABD'li invertör üreticisinin yetkili distribütörü oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji, Enphase'in solar sistemlerde kullanılan mikroinvertör (mikro dönüştürücü) teknolojisinin ve aksesuarlarının Türkiye'deki satışı konusunda yetkili tek distribütörü oldu.

Anlaşma kapsamında Zorlu Enerji, Enphase Energy'nin doğrudan güneş paneli kurulumcuları ve tüketiciler için ürettiği solar sistemlerde kullanılan mikroinvertör teknolojisinin ve aksesuarlarının Türkiye'de satışını yapabilecek. Şirket, ayrıca konut ve ticari sistemler için özel olarak üretilen küçük kapasiteli mikroinventörlerin de Türkiye pazarına sunulmasını sağlayacak. Böylece daha hesaplı projelerin yapılmasının önü açılacak.