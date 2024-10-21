Zorlu Enerji CEO'su Ak: Halka arzı önümüzdeki yıla erteledik

Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, Bloomberg HT yayınına katıldı.

Ak, halka arzı önümüzdeki yıla ertelediklerini tahvil piyasasına öncelik verdiklerini belirterek şunlarını söyledi:

“Şu an tahvil piyasasını önceliklendirme kararı aldık. Dolayısıyla halka arzı önümüzdeki seneye ötelemiş olduk. ‘Yapar mıyız?’ onu zaman gösterecek şimdiden kesin yapacağız demek doğru olmaz. Gerçekten de büyük bir ihraç yaptık, bundan sonra yapacağımız adımlarda biraz daha dikkatli ve daha farklı hareket edebiliriz”

Geçen sene halka arz yapılmış olsaydı bu miktarda eurobond ihracı gerçekleştirmeyeceklerini belirten Ak, “Geçen sene halka arz olsaydı, borçlanmayı gene yapardık ama 800 milyon dolara gitmezdik şartlar birazcık daha farklı olurdu. Daha düşük miktarda hareket ederdik. Biz elden başvuruları yaptık. SPK ile görüşmeleri yaptık ancak piyasa şartlarının beklediğimizden uzun sürdü dolayısıyla tamamlayamadık” dedi.

Ak ek olarak, “Elimizde bir sürü lisanslar var. Bu lisansları geliştirip yatırım yapmak istiyoruz. Bu yatırımları da yapabilmemiz için eğer sermaye gerekliliği olursa, halka arzını gündeme getireceğiz” dedi.