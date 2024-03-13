Zorlu Enerji Dağıtım, 200 milyon dolara PALMET Enerji'ye satıldı

Zorlu Enerji'nin bağlı ortaklığı Zorlu Enerji Dağıtım hisselerinin tamamının Palmet Enerji'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Gaztrak Enerji'ye devredilmesine yönelik işlemler tamamlandı.

Stratejik hedefleri doğrultusunda doğalgaz dağıtım alanında büyümeyi hedefleyen PALMET Enerji, satın almayla portföyünü genişletti.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanarak enerji teknolojileri ve depolama alanındaki yeni yatırımı artırmayı hedefleyen Zorlu Enerji ise doğalgaz dağıtım alanındaki faaliyetlerini sonlandırmış oldu.

Pay devir işlemleri 12 Mart itibariyle 200 milyon dolar (6 milyar 375 milyon 330 bin Türk Lirası) bedelle tamamlandı.

'Sadece yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım'

Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, Zorlu Enerji’nin karbonsuzlaşma ve geleceğin teknolojilerine odaklı portföy ve çözümleriyle enerji sektörünün dijitalleşme, elektrifikasyon ve mobilite odaklı dönüşümüne giden yolda öncülüğünü üstlendiğini söyledi.

Ak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de elektrik üretiminin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan bir şirket olarak sadece yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapma stratejimiz doğrultusunda, gaz dağıtım alanında başarıyla sürdürdüğümüz faaliyetlerimizi yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlerimize odaklanmak üzere devretmeye karar vermiştik. Önümüzdeki dönemde de jeotermal, rüzgâr, güneş gibi alanlara yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Dijitalleşme, elektrifikasyon ve enerji teknolojileri çözümlerine odaklanarak ülkemizin enerjisine enerji katmaya devam edeceğiz. Bu vizyonla doğal gaz dağıtım şirketlerimiz için imzaladığımız hisse alım anlaşmasının ardından pay devir işlemlerimizi tamamladık, satışın her iki şirket için de hayırlı ve kazançlı olmasını diliyor, şirketlerimizi bugüne getiren ve devir sürecinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve yöneticilerime içten teşekkürlerimi sunuyorum.”

'En verimlisi için çalışıyoruz'

PALMET Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Doğanay Samuray ise şunları ifade etti: “Satınalma sürecine ilişkin çalışma yaparken yüksek tüketim hacimli dağıtım bölgelerini operasyon alanımıza dahil etmek ve doğalgaz ithalat, ihracat, toptan tedarik zincirini kuvvetlendirmek amacıyla yola çıktık. PALMET’in sektördeki deneyimi, sahip olduğu ve geliştirmekte olduğu teknolojik altyapı sistemlerinin daha geniş bir alanda uygulayacak olması yaratacağı artı değeri de yükseltecektir. Türkiye’nin enerji politikaları ve stratejileri doğrultusunda en verimli çalışmaları gerçekleştirmek için çalışıyoruz.”

PALMET Enerji, bu satın almadan sonra 5 lisans bölgesi, 7 il ve 62 ilçede 2 milyon aboneye hizmet verecek. Yıllık 8,5 milyar metreküplük gaz hacmiyle Türkiye’de doğalgaz tüketiminin yüzde 15’inden fazlasını yöneten PALMET Enerji, 956 MW’lık kurulu gücüyle Türkiye’nin en önemli doğalgaz çevrimli elektrik üreticileri arasında yer alıyor.

Zorlu Enerji'den KAP açıklaması

Zorlu Enerji tarafından KAP’a gönderilen açıklama ise şöyle: "13.02.2024 ve 05.03.2024 tarihli özel durum açıklamalarımız çerçevesinde; Hisse Alım Sözleşmesi'nde yer alan uyarlama kriterleri çerçevesinde, kapanış tarihindeki finansal ve ticari yükümlülüklere göre düzeltme yapılmak suretiyle, satış bedelinden toplam 2.806.342.588 Türk Lirası tutarındaki finansal ve ticari yükümlülüklerin düşülmesi ve kalan 3.568.987.412 Türk Lirası'nın nakden ve peşinen alıcı tarafından ödenmesi suretiyle, %100 bağlı ortaklığımız Zorlu Enerji Dağıtım AŞ'de sahip olduğumuz payların tamamının toplam 200.000.000 ABD Doları karşılığı (USD/TRY kuru: 31,8767) 6.375.330.000 Türk Lirası bedel karşılığında, Palmet Enerji AŞ'nin %100 bağlı ortaklığı Gaztrak Enerji AŞ'ye satışı ve pay devri işlemleri 12.03.2024 tarihinde tamamlanmıştır.

Devir bedelinin, Zorlu Enerji Dağıtım AŞ'nin kapanış tarihindeki finansal ve ticari yükümlülüklerine göre düzeltme yapılmak suretiyle taraflar arasındaki mutabakata tabi olarak kapanış aşamasında belirlenmesi gerektiğinden, yatırımcılar için yanıltıcı olmaması gözetilerek, söz konusu bilginin kamuya açıklanması 13.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile devir bedelinin kesinleşeceği tarihe kadar ertelenmiştir."