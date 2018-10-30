Zorlu Enerji varlık satışı yapacak

30 Ekim 2018

Zorlu Enerji portföyündeki varlıklar için stratejik veya finansal ortaklık, hisse/varlık satışı gibi farklı stratejik opsiyonları değerlendirmek amacıyla İş Yatırım ve Garanti Yatırım'ı yetkilendirdi.

Zorlu Enerji'den KAP'a yapılan açıklamada, şirketin dolaylı bağlı ortaklıklarından Trakya Gaz Dağıtım ve Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım'ın paylarının veya varlıklarının bir kısmının veya tamamının satış imkanlarını araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde potansiyel alıcılar ile görüşmeler yapmak üzere İş Yatırım'ı yetkilendirdiği duyuruldu.

Açıklamada, bağlı ortaklıklarından Rotor Elektrik Üretim ve Zorlu Rüzgar Enerjisi Üretimi'nde sahip olduğu payların veya bu şirketlerin altında bulunan 135 MW kurulu güce sahip Gökçedağ RES, 57 MW kurulu güce sahip Sarıtepe RES ve 23.3 MW kurulu güce sahip Demirciler RES santrallerinin satışına yönelik satış imkanlarını araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde potansiyel alıcılar ile görüşmeler yapmak üzere ise Garanti Yatırım'ın yetkilendirildiği belirtildi.

Zorlu Enerji hisseleri saat 16:31'de yüzde 12.15 primle 1.2 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 0.55 düşüşte.

Kaynak: Reuters