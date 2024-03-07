Zorlu Holding, 'Eşit Bi’Hayat' ile kadınların yanında

2015 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri imzacısı olan ve Eşit Bi’Hayat adını verdiği toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı ekseninde çalışmalarını sürdüren kurum; söylem, iş birliği ve iş ortamı ana başlıkları altında çeşitli proje ve iş birlikleri gerçekleştiriyor. Zorlu Grubu çalışanları tarafından yüksek katılım sağlanan toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi; kurumun bayileri, tedarikçileri, servis ağı çalışanları öncelikli olmak üzere tüm paydaşlarının erişimine de sunuldu.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı Selen Zorlu Melik: “Grubumuzun Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde, tüm grup şirketlerimizin ortak aklı ve çabasıyla fırsat eşitliğini savunuyor, kapsayıcılıktan beslenen bir kurum kültürünü geliştirmek ve değer zincirimizdeki tüm paydaşlarımızın toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığını artırmak üzere çalışıyoruz. İşe alımdan, performans yönetimine; ücret yönetiminden eğitim, gelişim ve kariyer yönetimine kadar tüm insan kaynakları süreçlerimizde fırsat eşitliğini gözetiyoruz” dedi.

Kadın rol model ve liderlerin sayısının artması ve üst yönetimde eşit temsilin sağlanması adına sivil toplum örgütleri ile iş birlikleri kurdukları bilgisini paylaşan Selen Zorlu Melik, “Zorlu Holding olarak, etki alanımızın verdiği güçle, yalnızca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde değil, her zaman kadınların eşit hak ve fırsatlara ulaşabilmesi adına çalışacağız. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin daha iyi bir gelecek ve sürdürülebilir bir yaşamın oluşmasındaki en kritik unsurlardan biri olduğuna inancımızla yolculuğumuza emin adımlarla devam edeceğiz” diye konuştu.