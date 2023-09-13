Zorlu Holding’den Zorlu Enerji’de hisse satışı açıklaması
Zorlu Holding, 13 Eylül'de KAP'a yaptığı açıklamada Zorlu Enerji paylarında özel emir yöntemi ile kurumsal yatırımcılara 4,8 TL fiyattan 33.580.000 lot hisse satıldığını duyurdu
Zorlu Holding, 13 Eylül'de KAP'a yaptığı açıklamada Zorlu Enerji paylarında özel emir yöntemi ile kurumsal yatırımcılara 4,8 TL fiyattan 33.580.000 lot hisse satıldığını duyurdu.
Şirketin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
12.09.2023 tarihinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 4,8 TL fiyatından 33.580.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 12.09.2023 tarihi itibarıyla %37,24’e gerilemiştir.