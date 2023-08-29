Zorlu Holding’den Zorlu Enerji’de hisse satışı kararı
Zorlu Holding A.Ş. 29 Ağustos'ta KAP'a yapılan bildirimde Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. paylarında yapılan satış hakkında açıklamada bulundu. Açıklamaya göre, 28 Ağustos'ta özel emir yöntemi ile kurumsal yatırımcılara 4,62-4,63 TL fiyat aralığından 20.000.000 lot hisse satıldı.
Zorlu Holding A.Ş. 29 Ağustos'ta KAP'a yapılan bildirimde Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. paylarında yapılan satış hakkında açıklamada bulundu.
Açıklamaya göre, 28 Ağustos'ta özel emir yöntemi ile kurumsal yatırımcılara 4,62-4,63 TL fiyat aralığından 20.000.000 lot hisse satıldı.
Şirketin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
28.08.2023 tarihinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 4,62-4,63 TL fiyat aralığından 20.000.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 28.08.2023 tarihi itibarıyla %37,91’e gerilemiştir.