Zorlu Holding'in 2023 Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı

Zorlu Holding'in 2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımlandı. Söz konusu rapor ile şirket, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact) kapsamındaki maddelerle ilgili ilerleme bildirimini de kapsayacak şekilde sürdürülebilirlik odaklı entegre bir yaklaşım sunuyor.

Rapora yönelik değerlendirmede bulunan Holding'in Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal, "Grup şirketlerimiz ile birlikte çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularını şirket stratejilerimize ve tüm iş süreçlerimize entegre ediyoruz... Net Sıfır Emisyon' ve 'Döngüsellik' odaklı hedeflerimiz doğrultusunda 2023 yılında Kapsam 1 ve 2 salımlarını bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 20, baz yıl olan 2020'ye göre yüzde 37 azalttık. Kapsam 1-2-3 toplam emisyonlarını ise önceki yıla göre yüzde 15 oranında düşürdük" açıklamasında bulundu.

2023'te AR-GE'ye 2 milyar 417 milyon lira bütçe ayrıldı

Köksal, 2023'te AR-GE'ye 2 milyar 417 milyon lira bütçe ayırdıklarını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu: "Beş ana sektördeki Grup şirketlerimizle, AR-GE, teknoloji ve yenilik ile geleceği şekillendiren yenilikçi alanlara yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Şirketlerimiz aracılığıyla, yenilenebilir enerjiden elektrikli araç ekosistemine, akıllı beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden, araştırma-geliştirmeye dayanan yenilikçi madencilik uygulamalarına, sürdürülebilir tekstillerden deneyim odaklı yaşam alanları sunan gayrimenkul uygulamalarına kadar değer yaratan birçok alana yatırım yapıyoruz. Böylece uzun dönemde iklim krizi ve döngüsel ekonomi alanlarında ekosistemin dönüşmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

Tüm faaliyetlerinde toplumsal fayda odaklı bir yaklaşımla hareket ettiklerini ve sosyal yatırımlarda öncü olma hedeflerini vurgulayan Köksal, "Her yıl FAVÖK'müzün yüzde 1'ini Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ayırma ve toplumsal etkimizi artırma hedefimiz bulunuyor. 2023'te bu oranı yakaladık ve kaynaklarımızı etki odaklı yatırımlar ile sosyal etki yaratabileceğimiz alanlara yönlendirdik" ifadelerini kullandı.

Uluslararası itibarlı sürdürülebilirlik platformlarında daima yer alacağız

Köksal, Zorlu Grubu şirketlerinin sürdürülebilirlik konusunda kaydettikleri ilerlemenin uluslararası kurumlar tarafından da raporlandığının bilgisini paylaşarak, "Halka açık şirketlerimizin her yıl artan bir ivmeyle, Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) İklim Değişikliği, Su Güvenliği, Ormansızlaşma, Tedarik Zinciri programları, S&P'nin Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi (CSA), Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi için LSEG (London Stock Exchange Group) ESG değerlendirmesi gibi uluslararası itibarlı sürdürülebilirlik platformlarında yer alarak, skorlarını yükseltmeleri doğru yolda olduğumuzu teyit ediyor" açıklamasını yaptı.