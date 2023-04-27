Zormak Balans Teknoloji, İzmir’den dünyaya balans ihraç ediyor

Türk sanayisi pek çok alt kırılımda olduğu gibi makine imalatında 2022'yi aktif ve verimli bir biçimde tamamladı. Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından yayımlanan konsolide veriler, 2022'de makine imalat sektörünün serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatının 25,3 milyar dolar olduğunu gösterdi. Yıllık değişim oranı %9,6 olarak açıklanırken, makine imalat sektöründeki üretimin de 2022’de %16,5 arttığı görüldü. Farklı alt sektörlerde, Türkiye’nin dört bir yanında konumlanan makine sanayicileri arasında, 50 yıllık deneyimiyle dünyanın pek çok yerine balans teknolojileri ihraç eden Zormak Balans Teknoloji dikkat çekti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Zormak Balans Teknoloji Kurucusu Hüseyin Zor, “Küresel ekonomik gelişmelere ve artan maliyetlere rağmen 2022’yi başarılı bir biçimde tamamlayan makine imalat sektörünün bir parçası olduğumuz için gurur duyuyoruz. Zormak Balans Teknoloji olarak 50 yıllık deneyimimiz ve 10’u aşkın patentimizle rot ve balans makinelerini farklı coğrafyalara ulaştırıyoruz” dedi.

1972 yılında kurulan şirket, balans makinesi ve balans teknolojileri üretimlerine 1973’te geçti. Türkiye’nin ilk seyyar tekerlek balans makinesini takiben optik sistem rot ayar makineleri üretmeye başlayan şirket, 1980 yılında bir ilke imza atarak endüstriyel yatay ve dikey balans makinelerini de portföyüne ekledi ve sektörün lokomotifi konumuna yerleşti. 1985'te Dijital Elektronik teknolojisini de üretime adapte eden şirket, 1989 yılında Türkiye'nin ilk bilgisayarlı rot ayar makinesini, 1991’de ise Türkiye’nin ilk bilgisayarlı rot ayar cihazını geliştirdi.

50 yıllık deneyim

1991’de ürettikleri bilgisayarlı rot ayar cihazının bugün de kullanılmaya devam ettiğini söyleyen Hüseyin Zor, “Endüstriyel balans makinesi üretiminde öncü ve lider konumumuzla 1972'den bu yana faaliyet gösteriyor, 50 yıllık deneyim ve bilgi birikimimizle geliştirdiğimiz ürünler makine endüstrisinin her alanında, dünyanın pek çok yerinde kullanılıyor” diye konuştu.

Üretim ve Ar-Ge faaliyetlerini İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarında gerçekleştirdiklerini kaydeden Zormak Balans Teknolojileri Kurucusu Hüseyin Zor, “Yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda elde ettiğimiz 10'u aşkın patentle yalnızca ülkemizde değil, dünyanın en son teknolojilerini geliştiriyoruz. 1993 yılında geliştirdiğimiz ilk dinamik mobil balans makinesi, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

Uluslararası pazardaki satış büyüklüğümüzle deri makinelerinden tarım makinelerine, roketlerden dalgıç pompalarına, dairesel hareket içeren tüm endüstrilerin dengesi Zormak’a emanet” ifadelerini kullandı.

"AR-GE'nin gücüyle ürün portföyümüzü her dönemde geliştiriyoruz"

Balans kavramının imalat sektörü için oldukça kritik olduğunu vurgulayan Zormak Balans Teknolojileri Kurucusu Hüseyin Zor, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: ”Servis ömründen iş güvenliğine, iş kalitesinden rekabet gücüne, makine performans çıktılarının pek çoğu balansla bir biçimde ilişkileniyor.

Zormak Balans Teknolojileri olarak maliyetlerin arttığı, verimliliğin önceliklerden birine dönüştüğü bir dönemde, yatay, dikey, mobil ve fan balans makinelerimizle küresel çapta yüzlerce işletmenin geleceğini dengeliyoruz. 1972'den bu yana aynı tutkuyla küresel trendleri ve gelişen teknolojileri izliyor, AR-GE'nin gücüyle ürün portföyümüzü her dönemde geliştiriyor, endüstri ihtiyaçlarına uçtan uca yanıt vermek için çalışıyoruz.”