Andy Murray Wimbledon'dan çekilmek zorunda kaldı
Andy Murray, sakatlık gerekçesiyle tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon'dan çekilmek zorunda kaldı.
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Bir dönemin tenis denildiğinde erkeklerde akla gelen ilk ismi olan, şimdilerde ise tekler sıralamasında 49 numaraya kadar gerileyen İskoç raket Andy Murray, Wimbledon Tenis Turnuvası'na erken veda etmek zorunda kaldı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, turnuvadan 10 gün önce sırtındaki rahatsızlık nedeniyle operasyon geçiren Murray yeterince iyileşemediği gerekçesiyle tekler kurasından çekildi.