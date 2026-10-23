Arda Güler reklam anlaşmasıyla servet kazandı

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İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, saha dışındaki kazancıyla da adından söz ettiriyor. Dünyaca ünlü bir giyim markasıyla reklam anlaşması yaptığı belirtilen 21 yaşındaki futbolcunun, çekimlerden milyonlarca euro kazandığı iddia edildi.

Real Madrid ile sözleşmesini uzattı

Real Madrid'deki performansıyla dikkat çeken Arda Güler'in, 2029 yılında sona erecek sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattığı belirtildi.

İspanyol ekibinde önemli isimlerden biri haline gelen genç futbolcu, bu sezon çıktığı 11 resmi karşılaşmada 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Güler'in sahadaki performansı kadar kulüple yaptığı yeni anlaşma da gündem oldu.

Reklam anlaşmasından milyonlarca euro kazandığı iddia edildi

Futbol kariyerinin yanı sıra reklam dünyasında da boy göstermeye başlayan Arda Güler'in, dünyaca ünlü bir giyim markasının yüzü olduğu öne sürüldü.

Genç futbolcunun reklam çekimleri karşılığında yaklaşık 4,5 milyon euro aldığı iddia edildi. Söz konusu tutarın Türk lirası karşılığının ise yaklaşık 251,7 milyon TL olduğu belirtildi.

Reklam geliri yıllık maaşına yaklaştı

Arda Güler'in Real Madrid'den yıllık 5,2 milyon euro kazandığı belirtilirken, reklam anlaşmasından elde ettiği öne sürülen 4,5 milyon euroluk gelir dikkat çekti.

Genç yıldızın reklam anlaşması sosyal medyada da gündem olurken, kullanıcılar "Hak ediyor", "Çok başarılı futbolcu", "Helal olsun" yorumlarında bulundu.