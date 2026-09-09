Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük ödül: Figo'nun elinden aldı

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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla kazandığı ödüle kavuştu.

21 yaşındaki futbolcu, Real Madrid ile Inter arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde “Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan oyuncusu” ödülünü aldı.

Ödülü Luis Figo verdi

Cezası nedeniyle Inter karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Arda Güler'e ödülünü Real Madrid'in eski yıldızlarından Portekizli Luis Figo takdim etti.

Milli futbolcu, geçen sezon Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 14 karşılaşmanın 13'üne ilk 11'de başladı. Arda Güler bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 4 de asist yaptı.

La Liga'ya da iyi başladı

Arda Güler, yeni sezonda da Real Madrid formasıyla performansını sürdürüyor. Milli futbolcu, bu sezon La Liga'da çıktığı 4 karşılaşmada bir gol ve bir asistlik katkı sağladı.