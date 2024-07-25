En-Nesyri ile gündemde! İşte Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcuları

Youssef En-Nesyri , kendisi için yapılan bonservis ödemesiyle Brezilyalı eski futbolcu Mario Jardel'i geçti. Galatasaray'ın 2000 yılında Portekiz ekibi Porto'dan 17 milyon Euro bonservis bedelle transfer ettiği Jardel'in rekoru, 24 yıl sonra kırıldı.

Türk futbolunda En-Nesyri ve Jardel'in ardından en yüksek bonservisli isimler olarak 15'er milyon Euro'yla Fenerbahçe'nin geride kalan sezon kadrosuna kattığı Cengiz Ünder ile Galatasaray'ın 2022-2023 sezonu devre arasında transfer ettiği İtalyan oyuncu Nicolò Zaniolo bulunuyor.

En yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncular

Süper Lig tarihinde en yüksek bonservis bedeliyle kadroya katılan ilk 9 oyuncu şöyle: