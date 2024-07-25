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En-Nesyri ile gündemde! İşte Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcuları

Sevilla'da geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri çeken ve yeni sezonda Fenerbahçe formasını terletecek olan En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis ödemesi yapılan ismi olmayı başardı. Peki Süper Lig tarihinin en çok bonservis ödenen futbolcuları kimler? İşte ayrıntılar...

AA
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Youssef En-Nesyri , kendisi için yapılan bonservis ödemesiyle Brezilyalı eski futbolcu Mario Jardel'i geçti. Galatasaray'ın 2000 yılında Portekiz ekibi Porto'dan 17 milyon Euro bonservis bedelle transfer ettiği Jardel'in rekoru, 24 yıl sonra kırıldı.

Türk futbolunda En-Nesyri ve Jardel'in ardından en yüksek bonservisli isimler olarak 15'er milyon Euro'yla Fenerbahçe'nin geride kalan sezon kadrosuna kattığı Cengiz Ünder ile Galatasaray'ın 2022-2023 sezonu devre arasında transfer ettiği İtalyan oyuncu Nicolò Zaniolo bulunuyor.

En yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncular

Süper Lig tarihinde en yüksek bonservis bedeliyle kadroya katılan ilk 9 oyuncu şöyle:

Oyuncu Takım Bonservis (Euro) Sezon
Youssef En Nesyri Fenerbahçe 19,5 milyon 2024-2025
Mario Jardel Galatasaray 17 milyon 2000-2001
Cengiz Ünder Fenerbahçe 15 milyon 2023-2024
Nicolo Zaniolo Galatasaray 15 milyon 2022-2023
Dani Güiza Fenerbahçe 14 milyon 2008-2009
Mbaye Diagne Galatasaray 13 milyon 2018-2019
Emmanuel Emenike Fenerbahçe 13 milyon 2013-2014
Bruma Galatasaray 13 milyon 2013-2014
Moatasem Al-Musrati Beşiktaş 11 milyon 2023-2024

 

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