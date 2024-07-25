En-Nesyri ile gündemde! İşte Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcuları
Sevilla'da geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri çeken ve yeni sezonda Fenerbahçe formasını terletecek olan En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis ödemesi yapılan ismi olmayı başardı. Peki Süper Lig tarihinin en çok bonservis ödenen futbolcuları kimler? İşte ayrıntılar...
Youssef En-Nesyri , kendisi için yapılan bonservis ödemesiyle Brezilyalı eski futbolcu Mario Jardel'i geçti. Galatasaray'ın 2000 yılında Portekiz ekibi Porto'dan 17 milyon Euro bonservis bedelle transfer ettiği Jardel'in rekoru, 24 yıl sonra kırıldı.
Türk futbolunda En-Nesyri ve Jardel'in ardından en yüksek bonservisli isimler olarak 15'er milyon Euro'yla Fenerbahçe'nin geride kalan sezon kadrosuna kattığı Cengiz Ünder ile Galatasaray'ın 2022-2023 sezonu devre arasında transfer ettiği İtalyan oyuncu Nicolò Zaniolo bulunuyor.
En yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncular
Süper Lig tarihinde en yüksek bonservis bedeliyle kadroya katılan ilk 9 oyuncu şöyle:
|Oyuncu
|Takım
|Bonservis (Euro)
|Sezon
|Youssef En Nesyri
|Fenerbahçe
|19,5 milyon
|2024-2025
|Mario Jardel
|Galatasaray
|17 milyon
|2000-2001
|Cengiz Ünder
|Fenerbahçe
|15 milyon
|2023-2024
|Nicolo Zaniolo
|Galatasaray
|15 milyon
|2022-2023
|Dani Güiza
|Fenerbahçe
|14 milyon
|2008-2009
|Mbaye Diagne
|Galatasaray
|13 milyon
|2018-2019
|Emmanuel Emenike
|Fenerbahçe
|13 milyon
|2013-2014
|Bruma
|Galatasaray
|13 milyon
|2013-2014
|Moatasem Al-Musrati
|Beşiktaş
|11 milyon
|2023-2024