Everton Teknik Direktöründen Cenk Tosun yorumu 

04 Ocak 2018

Cenk Tosun'un Everton transferi hakkında ilk resmi açıklama geldi.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Sam Allardyce, Liverpool ile yapacakları FA Cup maçı öncesi yaptığı basın toplantısında "Cenk Tosun konusunda kulübü ile resmen anlaştık. Kendisini Liverpool maçı kadrosuna alabilirim. Her ne kadar tam hazır olmasa da yedek külübesinde yer alacak" şeklinde konuştu.

Cenk Tosun rekor ücretle Everton'da

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ise yaptığı açıklamada, "Cenk'e hayırlı olsun diyoruz eğer gerçekleşmişse" dedi.

Güneş, "Oyuncu alamayacağımıza göre oyuncu gitmesi gerekiyor. Ancak oyuncumun gitmesini istemem bu ekonomik bir durum" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş ayrıca Cenk'in yerine iki 2-3 isim bakıldığını duyurdu.