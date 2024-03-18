Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki olaylara soruşturma

Fenerbahçe, dün Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek lider takibini sürdürmüştü.

Bazı Trabzonsporlu taraftarlar ise sarı lacivertli takımın maç sevinci sırasında sahaya girerek futbolculara saldırmıştı. Fenerbahçe kafilesi, stattan saatler sonra ayrılabilmişti.

Soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çıkan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Bu akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır." bilgisini veren Yerlikaya, sporun her şeyden önce centilmenlik olduğunu vurguladı.

Yerlikaya, "Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verdi.

TFF söz verdi!

TFF'nin yazılı açıklamasında, olaylarla ilgili temsilciler ve devlet yetkilileriyle iletişim halinde kalındığı ifade edildi.

'Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez olduğu' aktarılan açıklamada "Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın" dendi.