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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman; ısınma, core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

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