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Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'in en çok süre alan oyuncusu

Trendyol Süper Lig'de tamamlanan 2023-2024 sezonunun en fazla süre alan ismi, Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Ferdi Kadıoğlu oldu.

AA
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sezonun istatistikleri açıklanırken, "en çok süre alan oyuncular" listesinin başında, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu yer aldı.

Kartlar, alınan süre ve maçlar... İstatistiklerle Süper Lig'in 2023-24 sezonu!Kartlar, alınan süre ve maçlar... İstatistiklerle Süper Lig'in 2023-24 sezonu!Spor

Ferdi Kadıoğlu, geride kalan sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 37 maça çıkarken, toplam 3 bin 328 dakika sahada kalarak bu alanda zirvenin sahibi oldu.

Fenerbahçeli futbolcuyu, 38 maçta 3 bin 310 dakikayla Kasımpaşalı Haris Hajradinovic ile 37 maçta 3 bin 299 dakikayla Galatasaraylı Fernando Muslera takip etti.

 

 