Galatasaray başkanını seçiyor

Galatasaray Kulübü’nün 100. dönem yönetiminin belirleneceği seçimli genel kurul başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün 100. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesinde start alırken, ilk olarak kongre divan başkanlığına İrfan Aktar seçildi.

Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz'in başkanlık yarışı vereceği kongrede, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, sandık görevlilerinin onaylanması işlemine geçildi. Özbek 3, Cengiz ise 8 numaraları sandıkta oylarını verdi.

Dursun Özbek, oy verme işlemi sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimi güzel bir havada gerçekleştirdiklerini belirterek, "Katılımın yüksek olduğunu biliyorum. Galatasaraylıların bu demokrasi şölenine katılacaklarından şüphem yok. Seçimin Galatasaray için en hayırlı neticeyi doğurmasını diliyorum." diye konuştu.

Oy kullanma hakkına sahip 7 bin 688 üye için 18 sandık kurulacak ve saat 15.00’te oy kullanma işlemi tamamlanacak.

İşte adayların listeleri



Dursun Özbek



Asil üye: Özkan Olcay, Osman Kocaman, Nasuhi Sezgin, Mehmet Dedeoğlu, Can Topsakal, Ahmet Cebeci, İsmail Sarıkaya, Hasan Murat Atay, Ural Aküzüm, Ali Yüce.



Yedek üye: Mehmet Onultan, Cevat Genç, Burçin Aslan, Serdal Koç, Ozan Oral.



Mustafa Cengiz



Asil üye: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz



Yedek üye: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur.