Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçının hakemi belli oldu
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçının hakemi belli oldu. TFF, karşılaşmada Atilla Karaoğlan’ın düdük çalacağını açıkladı.
Haber Merkezi
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Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçının hakemi belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.