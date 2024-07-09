Galatasaray - Fenerbahçe derbisi soruşturması: Bright Osayi Samuel ifade verdi

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 19 Mayıs Pazar günü Rams Park stadyumunda oynadığı futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi Samuel’in Savcılığa ‘şüpheli’ sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı.

Samuel ifadesinde şunları söyledi: "Derbinin ardından taraftarlarımız, galibiyeti kutlamak amacıyla tezahüratlarda bulunmuş, bizleri sahaya çağırarak galibiyeti kutlamamızı istemiştir. Galatasaray Spor Kulübü görevlileri ise bizlerin soyunma odasından çıkışına engel olmuştur. aksız yere ele konulma durumu, zaten yüksek olan maç sonrası tansiyonumuzu daha da artırmıştır. Galibiyet sevinci yaşamak ve taraftarlarla fotoğraf çekilmek niyetimize istinaden sahaya çıktığımızda, Galatasaray Spor Kulübü stat müdürü Ali Çelikkıran ve diğer görevliler, fiziksel ve sözlü müdahalelerde bulunarak fotoğraf çekimini engellemeye çalışmıştır.

'Küfrederek koşuyordu'

Stat müdürü Çelikkıran, küfürler ederek hızla bulunduğum alana doğru yaklaşmış, o sırada fotoğraf çekilmekte olan kulüp doktorumuz Ertuğrul Karanlık’a fiziki müdahalede bulunmuştur. Müşteki Çelikkıran’ın küfür ederek takım arkadaşlarıma ve takım doktorumuza doğru hiddet ve öfkeyle koştuğunu görmemin ardından yalnızca arbede yaşanan alana doğru ilerledim ve hiç kimseye fiziki bir müdahalede bulunmadım."

Hakkında şikayette bulunulmasını ve soruşturma açılmasını büyük bir şaşkınlıkla karşıladığını belirten Samuel, ifadesinin devamında, "Tüm deliller incelendiğinde herhangi bir saldırgan tutumumun bulunmadığının izahı gereksizdir. Hiçbir müsabaka görevlisi raporuna dahi konu edilmeyen saldırı isnadına dayalı olarak hakkımda ceza tayininde bulunulması açıkça hukuka aykırılık barındıracaktır" ifadelerini kullandı.