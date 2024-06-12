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İddia: Millî kaleci Altay Bayındır, Beşiktaş ile anlaştı

Manchester United'da beklediği forma şansını bulamayan millî kaleci Altay Bayındır'ın, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.

Haber Merkezi
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Manchester United’da beklediği forma şansını bulamayan milli kaleci Altay Bayındır, Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağladı. EURO 2024 sonrası resmiyet kazanması beklenen transfer için Beşiktaş’ın 5 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonuslar içeren bir paket hazırladığı iddia edildi.

3 yıllık anlaşma

Daha fazla forma giyebileceği bir takıma transfer olmak isteyen Altay, Manchester United yönetimine bu durumu iletti ve kolaylık istedi. Prensip olarak Beşiktaş ile anlaşmaya varan Altay Bayındır, 3 yıllık sözleşmeye “Tamam” dedi. EURO 2024 sonrası resmiyete dökülmesi beklenen bu transfer haberi için İngiliz basını da detayları paylaştı.

Sezon bitince anlaşmaya varıldı

Beşiktaş yönetiminin Altay Bayındır için 5 milyon euro bonservis + 3 milyon euro bonuslar içeren bir paket hazırladığı aktarıldı. Siyah-beyazlıların, Altay ile sezon biter bitmez anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

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