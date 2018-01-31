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Kulüpler Birliği yeni başkanını seçecek

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfında yeni başkan yarın seçilecek.

Kulüpler Birliği yeni başkanını seçecek
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Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlık görevini kaybeden mevcut başkan Dursun Özbek, kulüpler birliğindeki görevini de yitirmişti.

Bu gelişmenin üzerine Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfında yeni başkan seçimi yarın yapılacak. Vakfın Maslak'taki merkezinde yapılacak toplantı saat 12.00'de başlayacak.

Özbek'in görev hakkını yitirmesinin ardından bazı Süper Lig kulübü başkanları, Beşiktaş'ın 1 numarası Fikret Orman'ın aday olması yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Fikret Orman Kulüpler Birliği Beşiktaş seçim Dursun Özbek galatasaray

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