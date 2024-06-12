Montella'nın EURO 2024 hedefi: 'İlk görevimiz tüm milletimizi gururlandırmak'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yeni bir iş birliğine giden RAMS Global, A Milli Futbol Takımı'nın ana sponsoru oldu. Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki NFV Sportschule'de gerçekleşen imza törenine TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, RAMS Türkiye İcra Kurulu Üyesi Cem Ciritci, Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcular Altay Bayındır, Kenan Yıldız ile Barış Alper Yılmaz katıldı.

Mustafa Eröğüt: “UEFA ülke puanı sıralamasında da kulüplerimizin başarılarıyla yeniden yükselişe geçtik”

“Avrupa'nın en genç milli takımlarından birisi ile dünyanın en büyük üç spor organizasyonundan olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edeceğiz” diyerek sözlerine başlayan Mustafa Eröğüt, “Almanya'da evimizde gibiyiz. Gurbetçi vatandaşlarımızın desteğini ilk andan bu yana yoğun bir şekilde hissetmeye başladık. Maçlarımızda da tribün desteğini arkamızda olacağını biliyoruz. Bu yıl ilk defa yurtdışında bir sponsorluk anlaşmamızı yapıyoruz. A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası kampını yaptığı tesisin basın merkezinde ilk önemli organizasyonumuz da bu sponsorluk anlaşması imza töreni oluyor. Başkanımızın da sürekli vurguladığı ve altını çizdiği gibi sponsorlarımıza iş ve çözüm ortağımız olarak bakıyoruz. Başkanımız Mehmet Büyükekşi'nin liderliğinde FIFA Milli Takımlar sıralamasında ve UEFA ülke puanı sıralamasında da kulüplerimizin başarılarıyla yeniden yükselişe geçtik. Böylece Türk futbolunun da yayın gelirlerini arttırdığımız gibi sponsorluk gelirlerini de arttırmış bulunuyoruz” açıklamasını yaptı.

“Bu jenerasyon çok büyük işler başaracak”

TFF olarak sponsorluk sayılarını artırdıklarına dikkat çeken Eröğüt, “Hem bugünümüze hem geleceğe güven olarak görmek lazım. Çekya ile beraber 24 takım içinde en genç iki takımdan biriyiz. Bu jenerasyon çok büyük işler başaracak. Umarım bu şampiyonayla başlar bu başarılar. Sponsorlar da yol arkadaşımız. Bu yolda beraber büyüyor ve gelişiyoruz. Umarım uzun soluklu bir sponsorluk olur” değerlendirmesinde bulundu.

Cem Ciritci: “Bu topraklara ve Türk sporuna inanıyoruz”

Türk futbolunun geleceğine duydukları güvenle bu işbirliği anlaşmasına gittiklerini aktaran Cem Ciritnci de, “Türk sporuna değer katma vizyonuyla çıktığımız bu yolda, Türk futbolunun daha da büyük başarılara koşmasına destek vermek adına biz de kollarımızı sıvadık. Bu hedefimiz doğrultusunda Galatasaray, Başakşehir ve Denizlispor kulüpleri ile yaptığımız iş birliklerinin ardından Erkek A Milli Futbol Takımı Ana Sponsorluğu'nu bir sezon boyunca üstlenmekten gurur duyuyoruz. Türk futbolunun geleceğine duyduğumuz güvenle; uluslararası başarılara imza atan, köklü ve güçlü yapısıyla fark yaratan ve nice başarılar kazanma potansiyeline sahip Milli Takımımıza bu denli kapsamlı bir sponsorluk anlaşmasıyla destek olmanın onurunu ve heyecanını yaşıyoruz. Türk futbolu her yaştan izleyiciyi sahaya ve ekranlara büyük bir tutkuyla bağlayan, dinamik ve birleştirici bir güce sahip. Azim, inanç ve cesaretlerine hayran olduğumuz sporcularımızın sadece kendi kulüplerini değil; Ay-Yıldızlı formayı da Avrupa'da ve Dünyada başarıyla temsil ettiklerini görmek, şüphesiz ki bizlere daha çok ilham veriyor ve göğsümüzü kabartıyor. Milli takımımızın önümüzdeki Avrupa şampiyonasında da özlenen başarılarına yenilerini ekleyerek ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğine olan inancımız tam. Artık bugünden itibaren milli takımımızın başarılarına yalnızca tanık olmakla kalmayıp, destek olma ayrıcalığına da erişebilmek bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Biz bu topraklara ve Türk sporuna inanıyoruz” dedi.

Montella: “Almanya'da olduğumuz için çok mutluyuz”

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella da bu sponsorluk anlaşmasının kendilerine ve gelecekte yapacaklarına olan güveni gösterdiğini dile getirdi. Montella, Almanya'da bulundukları için çok mutlu olduklarını da dile getirerek, “İlk görevimiz tüm milletimizi gururlandırmak. Bunu gösterdiğimiz duruşla, çalışmalarımızla ve sahada alacağımız sonuçlar çok önemli. Çok yakında burada olma fırsatı bulduk. Onların sevgilerine tanıklık ettik. Burada olduğumuz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Çok iyi bir temelimiz var”

Kadroda sakatlıkları olan futbolcuların son durumu hakkında gelen soruya İtalya çalıştırıcı, “Biz genç kadrodan başladığımız günden itibaren ufak tefek sakatlıklar oldu. Sonra tesadüfi sakatlıklar yaşadık. Mesela Enes Ünal, Ozan Kabak.. Bunlar bizi çok üzdü. Ufak tefek sakatlıklar var ama çok fazla endişeyle bakmıyorum buna. Çünkü çok iyi bir temelimiz var” cevabını verdi.

“Tek canımız sıkan önüne geçemediğimiz sakatlıklar”

EURO 2024 öncesi hazırlık dönemini iyi geçirdiklerine de dikkat çeken Vincenzo Montella, “Bütün bu maçları seçerken ileride karşılaşabileceğimiz seviyedeki rakipler olmasını istedik. Kadroda çok fazla genç futbolcunun bulunduğu ve deneyimin az olduğu noktalar var. O maçlarla bu deneyim açığını kapamak istedik. Şu ana kadar her şeyin doğru gittiğini düşünüyorum. Tek canımız sıkan önüne geçemediğimiz sakatlıklar” şeklinde konuştu.