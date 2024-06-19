RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi ön elemelerindeki muhtemel rakipleri belli oldu!
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda, Isloch Minsk Region (Belarus) - La Fiorita 1967 (San Marino) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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Geçtiğimiz Süper Lig sezonunda ligi 61 puanla 4. kapatarak UEFA Konferans Ligi'ne ön elemeleri geçme koşuluyla girmeye hak kazanan RAMS Başakşehir'in kura sonucu muhtemel rakipleri belli oldu.
Buna göre RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda, Isloch Minsk Region (Belarus) - La Fiorita 1967 (San Marino) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.