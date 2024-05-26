Rusya Ligi’nde Zenit mucizesi: Fenerbahçeliler de aynı umudun peşinde

Sergey Semak'ın çalıştırdığı Zenit, son haftaya Dinamo Moskova'nın iki puan gerisinde girse de sahasında Rostov'u 2-1 mağlup ederek zirveye yerleşti. Rakibi Dinamo Moskova ise, şampiyonluğu garantileyecek bir beraberliği bile sağlayamayarak Krasnodar'a 1-0 yenildi ve ligin son haftasında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Krasnodar bu sonuçla ligi 2. sırada tamamlarken, Dinamo Moskova ise 3. oldu.

Bu sürpriz sonuç, Türkiye'de de büyük ilgiyle takip edildi. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçeliler, Zenit'in bu mucizevi dönüşünü kendi liglerinde de tekrarlamayı umuyor.

Süper Lig'de son haftaya 99 puanla lider giren Galatasaray, Konyaspor deplasmanında en az beraberlik hedefiyle şampiyonluğunu ilan etmek için sahaya çıkacak.

İkili averajla şampiyon olabilir

İkinci sıradaki Fenerbahçe ise, puan kaybederse, 96 puanla zirveye çıkma şansı bulunuyor. Fenerbahçe, alt sıralardaki İstanbulspor'u mağlup etmesi ve Galatasaray'ın yenilmesi halinde, ikili averajla şampiyon olacak.