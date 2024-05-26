Rusya Ligi’nde Zenit mucizesi: Fenerbahçeliler de aynı umudun peşinde
Süper Lig’in son haftasında nefesler tutuldu. Soluk soluğa geçen yarışta lider Galatasaray’ın 3 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe bir mucizeye imza atmak istiyor. Benzer bir yarışa sahip olan Rusya Ligi'nde son hafta mücadelesinde Zenit’in müthiş bir geri dönüşe imza atması Fenerbahçelileri de şampiyonluk yarışında umutlandırıyor.
Sergey Semak'ın çalıştırdığı Zenit, son haftaya Dinamo Moskova'nın iki puan gerisinde girse de sahasında Rostov'u 2-1 mağlup ederek zirveye yerleşti. Rakibi Dinamo Moskova ise, şampiyonluğu garantileyecek bir beraberliği bile sağlayamayarak Krasnodar'a 1-0 yenildi ve ligin son haftasında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Krasnodar bu sonuçla ligi 2. sırada tamamlarken, Dinamo Moskova ise 3. oldu.
Bu sürpriz sonuç, Türkiye'de de büyük ilgiyle takip edildi. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçeliler, Zenit'in bu mucizevi dönüşünü kendi liglerinde de tekrarlamayı umuyor.
Süper Lig'de son haftaya 99 puanla lider giren Galatasaray, Konyaspor deplasmanında en az beraberlik hedefiyle şampiyonluğunu ilan etmek için sahaya çıkacak.
İkili averajla şampiyon olabilir
İkinci sıradaki Fenerbahçe ise, puan kaybederse, 96 puanla zirveye çıkma şansı bulunuyor. Fenerbahçe, alt sıralardaki İstanbulspor'u mağlup etmesi ve Galatasaray'ın yenilmesi halinde, ikili averajla şampiyon olacak.