SON DAKİKA: Fenerbahçe 6 attı ama yine de şampiyonluğa yetmedi!
Son dakika gelişmesi... Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, kendi evinde İstanbulspor'la oynadığı maçı 6-0 kazandı. Ancak sarı lacivertliler Galatasaray'ın galibiyetiyle ligi ikinci sırada bitirdi.
Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, kendi evinde İstanbulspor'lar karşılaştı. Sarı lacivertliler maçtan 6-0 galip ayrıldı ancak bu skor yetmedi. Galatasaray'ın da Konya'da kazanmasıyla Fenerbahçe ligi ikinci sırada tamamladı.
Maçtan dakika dakika enstantaneler şöyle...
8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Serdar Dursun'un çıkardığı şutta meşin yuvarlak ceza sahası içinde Baran Alp Vardar'dan döndü. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen hakem Volkan Bayarslan, Baran Alp'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Dzeko, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
15. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Soldan ceza sahası giren Dzeko, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Rakip takım oyuncusundan seken top, penaltı noktası civarında Szymanski'nin önünde kaldı. Polonyalı futbolcu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
33. dakikada Tadic'in şık topuk pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun çıkardığı şutta kaleci Mücahit Serbest gole izin vermedi.
36. dakikada Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Sağdan ceza sahasına giren Fred, son çizgide topu arka direkteki Serdar Dursun'a çevirdi. Bu oyuncudan seken meşin yuvarlak, penaltı noktası civarında Tadic'in önünde kaldı. Sırp oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, top filelere gitti: 3-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
48. dakikada Tadic'in şık pasıyla altıpasın sağında kaleci Mücahit Serbest ile karşı karşıya kalan Ferdi Kadıoğlu, rakibinden sıyrıldıktan sonra topu Serdar Dursun'a aktardı. Serdar'ın dar açıdan kayarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü.
66. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Soldan ceza sahasına hareketlenen Osayi-Samuel'in Tadic'le yaptığı verkaçın ardından altıpasın solundan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarparak filelerle buluştu: 4-0.
76. dakikada sarı-lacivertliler beşinci golü kaydetti. Okan Erdoğan'ın ceza sahası içinde hatalı pası sonucunda kaleci Mücahit Serbest'i geçen top altıpasın içinde Serdar Dursun'un önünde kaldı. Serdar, boş kaleye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-0.
78. dakikada Fenerbahçe farkı 6'ya çıkardı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Tadic, meşin yuvarlağı son çizgiye hareketlenen Zajc ile buluşturdu. Zajc'ın vuruşunda kaleciden dönen top, penaltı noktası civarında King'in önünde kaldı. Norveçli futbolcunun şutunda meşin yuvarlak kale çizgisinde rakip oyuncudan döndü. King'in yeniden yaptığı vuruşta top filelere gitti: 6-0.
Fenerbahçe, karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.