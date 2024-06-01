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SON DAKİKA! Jose Mourinho: Fenerbahçe'yle henüz anlaşma kesinleşmedi ama çalışmak istiyorum

Son dakika gelişmesi... Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'yle henüz anlaşmasının kesinleşmediğini ancak sarı-lacivertli takımla çalışmak istediğini ifade etti.

Haber Merkezi
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Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi finali öncesi katıldığı programda Fenerbahçe’ye ilişkin soruyu da yanıtladı.

Mourinho, henüz kesin bir anlaşma olmadığını ama Fenerbahçe’de çalışmak istediğini belirterek şunları söyledi: “Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak. Çünkü geçmemiz gereken 3 tur var. Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Euro 2024'te olacak. İlk maçlar öncesi hazırlık kampına katılamayacaklar. Zor olacak ama ben meydan okumayı severim. Şampiyonlar Ligi için savaşacağım."

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Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, teknik adamla görüşmelere başlandığını belirtmişti.

 