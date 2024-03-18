Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylarda 12 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında çıkan olaylarda 12 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Fenerbahçe, dün Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek lider takibini sürdürmüştü.
Bazı Trabzonsporlu taraftarlar ise sarı lacivertli takımın maç sevinci sırasında sahaya girerek futbolculara saldırmıştı. Fenerbahçe kafilesi, stattan saatler sonra ayrılabilmişti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başlatılan soruşturma hakkında bilgi verdi.
Yerlikaya, "Dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe Süper Lig Futbol karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili 12 şahıs gözaltına alındı" dedi.