Türk futbolunun kanayan yarası: Tribün olayları

20 Nisan 2018

Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş yarı final rövanş maçı, Türk futbolunda tribün olaylarının ön plana çıktığı müsabakaları akıllara getirdi.

Türk futbolunda ilk yıllardan bu yana birçok müsabakaya tribün olayları damga vurdu. Yaşanan olaylar nedeniyle futbolun geri planda kaldığı bu karşılaşmaların bazıları da tatil edildi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son karşılaşmada, Ricardo Quaresma'nın kullandığı kornerlerde sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle hakem Mete Kalkavan, ilk yarıda oyunu bir süre durdurmak zorunda kaldı.

Müsabakadaki gerginlik ikinci yarıya da taşındı. İkinci yarının hemen başında Beşiktaş'ın yedek kalecisi Tolga Zengin'in taraftarlarla yaşadığı tartışmanın ardından tribünlerden siyah-beyazlı takımın yedek kulübesine doğru yabancı maddeler atıldı.

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Atılan yabancı cisimlerden birinin isabet etmesi nedeniyle saha içinde yerde kalan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldı ve tecrübeli teknik adam hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşmanın hakemleri, müsabakanın tatil edilmesine karar verdi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşananlar, Türk futbolunun en önemli sorunlarından olan tribün olaylarının ön plana çıktığı bazı müsabakaları akla getirdi.

Yarıda kalan Fenerbahçe-Galatasaray maçı

Türk futbolunda tribün olaylarının yaşandığı ilk karşılaşmalardan biri Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oldu.

Rakiplerin 23 Şubat 1934 tarihinde yaptıkları İstanbul Ligi maçında futbolcular arasında başlayan kavgaya tribünler de dahil olunca müsabaka yarıda kaldı.

Müsabakanın ardından toplanan "Mıntıka Futbol Heyeti", Türk spor tarihinin en ağır cezalarından birisini verdi ve Fenerbahçe'den 9, Galatasaray'dan 8 futbolcu olmak üzere toplam 17 futbolcuyu uzun süreli cezalandırdı. Beşiktaş, sezonu rakiplerinin önünde şampiyon tamamladı.

En kara gün: Kayserispor-Sivasspor maçı

Türk futbolunun en kara günü, 17 Eylül 1967 yılında Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan maçta yaşandı.

İki kent arasındaki rekabet dolayasıyla gergin geçen müsabakadaki tribün olayları sonucunda stat çıkışlarının yetersizliği ve kalabalık nedeniyle 38 kişi yaşamını yitirdi. Ölü sayısı daha sonra 43'e yükseldi.

Yaşananlar nedeniyle iki kentte de uzun süre devam eden gerginlik, çevre illerden gelen asker desteğiyle yatıştırıldı. Kayseri'de yaşananlar Türk futbol tarihinin en kara günü olarak kayıtlara geçti.

Eskişehirspor-Beşiktaş maçı tamamlanamadı

Türk futbolunun olaylı maçlardan biri de 1981-1982 sezonunda, 13 Haziran 1982'de Eskişehirspor-Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma oldu.

Beşiktaş'ın kazanması durumunda 15 yıl sonra şampiyonluğa ulaşacağı, Eskişehirspor'un da galip gelmesi halinde kümede kalacağı son hafta maçında siyah-beyazlı takımın 76. dakikada 2-1 öne geçmesinden sonra tribün olayları meydana geldi.

Tribünlerden sahaya inen taraftarlar ve Eskişehirspor yedek kulübesinde bulunan bazı kişilerin yardımcı hakemi tartaklaması sonucunda müsabakanın hakemi Talat Tokat, karşılaşmayı tatil etti. Federasyon, hükmen galip sayılmasına karar verdiği Beşiktaş, sezonu şampiyon bitirdi.

Trabzonspor-Beşiktaş maçları

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 10 Nisan 1988 yılında yapılan Süper Lig müsabakası da tribün olayları nedeniyle yarıda kaldı.

Beşiktaş'ın 3-2 önde olduğu karşılaşmada hakem Erman Toroğlu'nun Beşiktaş lehine verdiği karar sonrası sahaya atılan yabancı maddeler, yardımcı hakeme isabet etti.

Bunun üzerine Toroğlu, müsabakayı 74. dakikada tatil etti. Siyah-beyazlı takım 3-0 hükmen galip sayıldı.

İki takım arasında 20 Ocak 2002'de yine Trabzon'da oynanan lig maçında ise Beşiktaş'ın 5. golünün ardından çıkan tribün olayları nedeniyle hakem Serdar Tatlı müsabakayı tatil etti. Maç 5-0 Beşiktaş'ın lehine tescil edildi.

Fenerbahçe sahadan çekildi

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 11 Şubat 1998'de yapılan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş müsabakası da tamamlanamadı.

İlk maçı 2-1 kaybeden Trabzonspor'un 1-0 geride olduğu ve sarı-lacivertli futbolcu Uche'nin kırmızı kart gördüğü dakikalarda tribünden atılan bir yabancı madde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Otto Baric'e isabet etti ve Hırvat teknik adam yerde kaldı.

Bunun üzerine Fenerbahçe, kulüp başkanı Ali Şen'in talimatıyla sahadan çekildi ve hakemin uyarılarına rağmen dönmedi.

Karşılaşma tatil edilirken, hükmen mağlup sayılan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndan bir yıl men cezası aldı.

Trabzonspor-Sivasspor maçı tatil edildi

Trabzonspor ile Sivasspor arasında 12 Ağustos 2007'de oynanan Süper Lig maçı, son dakikadaki olaylar nedeniyle tatil edildi.

Trabzonspor'un 1-0 önde olduğu müsabakanın 90. dakikasında bordo-mavili futbolcu Ayman'ın, Sivassporlu Balili'ye yaptığı faul sonrası iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Bu sırada tribünlerden atlayan bir taraftar sahaya girerek Sivassporlu oyunculara saldırdı. Daha sonra bir grup taraftar daha sahaya girince maçın hakemi Bülent Demirlek, yardımcılarıyla birlikte soyunma odasına gitti. Federasyon, Sivasspor'u hükmen galip ilan etti.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi de yarıda kaldı

Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2013-2014 sezonunda seyirci rekorunun kırıldığı derbi, saha olayları nedeniyle yarıda kaldı.

Süper Lig'in 5. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 22 Eylül 2013'te Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılan maçta siyah-beyazlılar 18. dakikada Hugo Almeida'nın attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Galatasaray 59 ve 72. dakikalarda Didier Drogba'nın golleriyle derbide öne geçti.

Maçta kaybolan süre oynanırken, Galatasaraylı Melo'nun 90+2. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından sahaya çok sayıda taraftar girdi. Bunun üzerine maçın hakemi Fırat Aydınus, kalan 2 dakikayı oynatmadan soyunma odasına gitti ve maçı tatil etti. Türkiye Futbol Federasyonu, derbiyi 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil etti.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı tamamlanamadı

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 24 Nisan 2016'da oynanan Süper Lig maçı da tribün olayları nedeniyle tatil edildi.

Fenerbahçe'nin 4-0 önde olduğu maçın son bölümünde taraftarlar, tel örgülerin olduğu tribündeki direği kırdı. Sahaya yabancı maddeler atan taraftarların bazıları güvenlik görevlilerine rağmen sahaya girdi. Bir taraftar, karşılaşmanın ilave yardımcı hakemi Volkan Bayarslan'a saldırdı.

Güvenlik görevlileri, bu taraftarı yakalayarak gözaltına alırken, iki takımın futbolcuları soyunma odasına gitti.

Maçın hakemi Bülent Yıldırım bu gelişmelerden sonra müsabakayı tatil etti. Fenerbahçe, hükmen galip sayıldı.

Kaynak: AA