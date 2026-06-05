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ABD'den Hint Okyanusu'nda tanker baskını: Yaptırım listesindeki gemiye operasyon

ABD kuvvetleri, Hint Okyanusu'nda yaptırım uygulanan ve bayraksız olduğu belirtilen MT DAVINA petrol tankerine helikopter destekli operasyon düzenledi. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı, İran'a maddi destek sağlayan yasa dışı denizcilik ağlarını hedef aldıklarını açıklarken, operasyon anlarına ait görüntüler de paylaşıldı.

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