ABD'den Hint Okyanusu'nda tanker baskını: Yaptırım listesindeki gemiye operasyon
ABD kuvvetleri, Hint Okyanusu'nda yaptırım uygulanan ve bayraksız olduğu belirtilen MT DAVINA petrol tankerine helikopter destekli operasyon düzenledi. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı, İran'a maddi destek sağlayan yasa dışı denizcilik ağlarını hedef aldıklarını açıklarken, operasyon anlarına ait görüntüler de paylaşıldı.
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez politikası ve aydınlatma metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.