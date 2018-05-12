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Fabrika gibi cezaevi! Ekonomiye 11 milyon lira katkı

Bolu Açık Cezaevi'ndeki 215 hükümlü, kendilerine yardımcı olan teknisyen ve ustaların desteğiyle 2017'de ürettikleri 11 milyon 399 bin lira değerinde ürünle ekonomiye katkıda bulundu.
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