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Ankara Mamak'ta sağanak yağış sele neden oldu

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan etkili sağanak sele neden olurken, Mamak ilçesinde onlarca araç sele kapıldı.
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