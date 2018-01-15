ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
7 °C

"2017 yılında bütçe hedefimizi yakaladık"

Maliye Bakanı Ağbal, "2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri"ne ilişkin bütçe sonuçlarını değerlendirdi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.