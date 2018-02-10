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'3.Havalimanı ismi 29 Ekim'de açıklanacak'

İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan Bakan Arslan, 3.Havalimanı isminin ne olacağına dair "İnşallah 29 Ekim'de hep beraber ismi öğreneceğiz, ondan önce herhangi bir isim telaffuz edilmesi ve ortaya konulması söz konusu değil." dedi.
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