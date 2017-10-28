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Bakan Tüfenkci: Doların ateşi düşecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Herkesin sakinleşmesi lazım, sakin durması lazım ve göreceksiniz, önümüzdeki haftalar içerisinde dolar ateşi düşerek normal seyrinde devam edecek" dedi.
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