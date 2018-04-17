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"1915 Çanakkale Köprüsü simgelerin köprüsü olacak"

Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak 1915 Çanakkale Köprüsü, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak.
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