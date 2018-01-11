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'Çöp'ten sağlanan enerjiyle domates yetiştiriyorlar

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında hizmete sokulan 'Metan Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi'nde açığa çıkan enerjiyle ısınan su kullanılarak bin 250 metrekarelik seradan her yıl yaklaşık 25 ton domates elde ediliyor.
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